«В кругу друзей». Русский печатный пряник
В новом выпуске программы "В кругу друзей" - фольклорный ансамбль "Соловейка" и рецепт русского печатного пряника.
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В новом выпуске программы "В кругу друзей" - фольклорный ансамбль "Соловейка" и рецепт русского печатного пряника.
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