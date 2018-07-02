«Право на труд». Выпуск от 30.06.2018 г.
В программе «Право на труд»:
- профсоюзы против повышения пенсионного возраста;
- Пермскому домостроительному комбинату - 70 лет;
- с заботой о людях идет по жизни председатель совета ветеранов Яйвинской ГРЭС Галина Рахманова.
Выпуск от 30.06.2018 г.
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