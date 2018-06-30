Приходите в «Лето Парк»!

В минувшие выходные на пермской городской эспланаде вновь открылся «Лето Парк». Здесь можно отдохнуть, поиграть в настольные и спортивные игры, посетить выставки, лекции, мастер-классы, перекусить и погулять с детьми. «Лето Парк» будет работать до 23 сентября ежедневно: в будни – с 15.00 до 21.00, в выходные – с 12.00 до 22.00.

Мастер-классы, выставки и концерты

В этом году гостей «Лето Парка» ждут как полюбившиеся в прошлом году площадки, так и новые форматы. Например, зону настольных игр объединили с зоной отдыха, и теперь это большое пространство, где можно сыграть партию в шахматы или маджонг и просто отдохнуть на свежем воздухе на пуфах и в гамаках. Настоящим хитом «Лето Парка» в прошлом году стали мастер-классы от пермских умельцев. В этом году было решено объединить их под одной крышей с выставочными проектами. Получилась большая интерактивно-выставочная зона, в центре которой в течение лета пройдут четыре большие экспозиции, а вокруг на своеобразных «улочках» будут проводиться мастер-классы. 23 июня здесь открылась выставка, посвященная проектам по развитию Перми, а мастера встретились со своими первыми учениками на мастер-классах. В течение лета пройдут занятия по валянию из шерсти, будет работать мастерская по работе с фетром, а художники-декораторы поделятся секретами изготовления бутафорской еды и других предметов. Чуть позже откроются ювелирная мастерская и пекарня. Обратите внимание: интерактивно-выставочная зона будет работать все дни, кроме понедельников.

В зрительном зале-трансформере «Центр событий» будут проходить различные лекции, спектакли, концерты, встречи и обсуждения. Здесь также открылось представительство Пермского туристического информационного центра, где можно узнать обо всех интересных событиях, которые пройдут в Прикамье летом и осенью.

В этом году в «Лето Парке» сконструировали небольшую сцену для проведения концертов, выступлений, фитнес-зарядок и других увлекательных мероприятий. Рядом расположились павильоны с напитками, снеками и барбекю, а также столики, где можно отдохнуть и подкрепиться.

Всем спорт!

Еще одна новинка «Лето Парка» – зона активных игр, Здесь можно взять напрокат спортинвентарь (бесплатно, нужно только оставить залог) и поиграть в бадминтон, волейбол, футбол или настольный теннис. Спортивная площадка большая – одновременно здесь могут играть до 80 человек. Как раз в зоне активных игр расположен летний каток, который открылся на эспланаде в начале июня. Обратите внимание: по понедельникам зона активных игр работает с 18.00.

Спортивная площадка уже прошла проверку большой игрой. 23 и 24 июня здесь состоялось открытие крупнейшего турнира Прикамья по уличному баскетболу «PERM OPEN- 2018». Участие в церемонии открытия приняли губернатор Пермского края Максим Решетников и олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Светлана Антипова. На стритбольных площадках эспланады встретились более 250 команд, которые сыграли более 500 матчей. К спортивному празднику присоединились 2000 болельщиков. В своем приветствии губернатор отметил, что баскетбол вновь набирает популярность: «В него играют дети, подростки, молодежь и взрослые люди, создаются корпоративные команды. Важно, что люди тянутся к спорту, поэтому мы запустили проект по приведению в порядок школьной спортивной инфраструктуры. В прошлом году ввели крупные районные объекты: межшкольные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы. В этом году в плане еще 11, а в целом программа рассчитана на 45 спортивных объектов по всему краю. Отдельная задача, которая перед нами стоит, – приведение в порядок крупных спортивных объектов. Есть вопросы по «Молоту», стадионам «Энергия» и «Локомотив» – всеми ими нужно системно заниматься, потому что массовый спорт – это основа любого спорта, здорового образа жизни».

Миллион «куличиков» и «замков»

Очень рады новинкам «Лето Парка» и малыши, ведь для них в этом году организован настоящий «песочный рай»! Оборудована отдельная детская игровая зона, в центре которой под навесом расположилась огромная песочница 10510 метров, а также батуты и горки. Для строительства миллиона «куличиков» и «замков» на месте имеется инвентарь – игрушки для песочницы. На детской площадке есть аниматоры, а чуть позже начнут работать и детские мастер-классы. Для родителей установлены комфортные лавочки, есть и «парковка» для колясок.

Напомним, что «Лето Парк» – один из проектов фестиваля «Пермский период. Новое время». В прошлом году фестиваль имел большой успех у пермяков и гостей края и, по мнению губернатора региона, стал новой визитной карточкой Прикамья. По словам Максима Решетникова, фестивальное движение в регионе необходимо развивать дальше, чтобы как можно больше людей смогли найти что-то интересное для себя в развлекательных, образовательных или спортивных программах.