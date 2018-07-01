История пермской семьи - история Перми

Пермяков вновь приглашают принять участие в конкурсе семейных историй «Моя семья в истории города». Он проходит в рамках организованного Пермской городской Думой III городского исторического Форума «История Перми: от заводского поселка к промышленному мегаполису». На этот раз жителям города предлагается создать работы о родственниках, которые внесли вклад в развитие пермской промышленности. Но главным в конкурсе по-прежнему остается связь семейной истории с историей города.

КОНКУРС ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬИ

Идея конкурса семейных историй появилась у организаторов городского исторического Форума в прошлом году. Цель проведения конкурса – сохранение исторической памяти жителей города Перми, сбор малоизученных событий и фактов городского прошлого, сохранение семейных традиций, формирование бережного отношения к достижениям предков. На конкурс принимались печатные издания, сайты и видеофильмы о судьбе родственников, которые внесли вклад в историю Перми в XIX–XX веках. «Из маленьких историй семей создается большая история нашего славного города. Этот конкурс дает широкой общественности возможность более глубоко и содержательно познакомиться с ней», – говорит руководитель проекта, кандидат педагогических наук, декан факультета правового и социально-педагогического образования ПГГПУ Венера Коробкова.

В прошлом году на конкурс поступило 35 работ, и едва ли не половина из них принадлежала молодежи. Организаторы даже вынуждены были разделить конкурсантов на три группы по возрасту, ведь нелепо сравнивать сочинение восьмилетнего ребенка с работой зрелой писательницы. «Да, детских работ было больше, но это не просто детские работы, а работы семейные. И это очень здорово, – объясняет Венера Викторовна. – Этот конкурс всем очень нравится потому, что он прежде всего поддерживает воспитательный потенциал семьи. Ребенок пишет работу, но за ним стоят мама и папа, которые рассказали о своей родословной, достали свой фотоальбом, посмотрели его вместе с ребенком, еще раз с гордостью рассказали о тех родственниках, которые принимали участие в становлении и развитии нашего города». На открытии исторического Форума этого года председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил, что конкурсные работы поддерживают связь между поколениями. «Эти истории объединили семьи, – сказал он. – Одна из участниц призналась, что ее семья давно не собиралась так часто и так надолго, как при подготовке работы для форума, – за одним круглым столом, чтобы пересмотреть фотографии родственников и вспомнить рассказы, которые из поколения в поколение передавались в этой семье».

Кроме того, организаторы конкурса уверены: системное изучение личной истории пробуждает интерес и к истории общей.

РАССКАЖИ СВОЮ ИСТОРИЮ!

В этом году III городской исторический Форум посвящен истории пермской промышленности, и организаторы конкурса с особым интересом ждут работ, посвященных рабочим династиям. «Передача опыта, профессиональных традиций в семье происходит наиболее успешно, и, безусловно, когда профессионализм формируется с детства, это потом имеет эффект и в работе», – говорит Венера Коробкова. К участию в конкурсе допускаются работы, посвященные пермякам, которые внесли вклад в развитие Перми и пермских промышленных предприятий. Это может быть человек, который:

- был почетным жителем города Перми;

- долгое время трудился в одной из отраслей промышленности и городского хозяйства;

- принадлежал к трудовой династии одного из пермских промышленных предприятий;

- долгое время руководил таким предприятием;

- получил награды от городских, краевых или общероссийских органов власти;

- долгое время работал в органах местного самоуправления;

- совершил выдающееся инженерное либо научное открытие;

- добился выдающихся трудовых достижений на производстве;

- занимался благотворительностью или имел другие профессиональные или личные достижения, которые качественно изменили облик города или повысили уровень жизни горожан.

Если такой человек есть среди ваших родственников, самое время рассказать всем его историю. В конкурсной работе можно и нужно использовать документы семейного архива: дневниковые записи, письма, воспоминания, зафиксированные на бумаге устные истории, фотографии, справки, трудовые книжки, наградные документы и другие материалы.

Работа должна быть выполнена в одном из следующих форматов:

- печатное издание (на бумажном и электронном носителе), созданное в виде стенгазеты, журнала, альманаха – не более 10 страниц машинописного текста;

- видеофильм продолжительностью не более 10 минут, размещенный в сети Интернет;

- сайт, размещенный в сети Интернет и доступный круглосуточно.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно прислать заявку и конкурсную работу на адрес электронной почты permkrai_family@mail.ru с пометкой «История моей семьи». Либо доставить по адресу: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, ул. Пушкина, 44, каб. 311, в рабочие дни, с 11.00 до 17.00, предварительно связавшись по телефону 2-386-338 или 8-963-882-48-47. Форма заявки и список требований к работам доступны на сайте Пермской городской Думы duma.perm.ru в разделе «Исторический форум».

Заявки принимаются до 30 сентября 2018 года включительно, а итоги конкурса будут подведены в октябре. Победители будут определяться не только в трех номинациях, но и в трех возрастных категориях: от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет и от 19 лет. Кроме того, лучшая конкурсная работа, посвященная пермской трудовой династии (в любой номинации), получит специальный приз оргкомитета.