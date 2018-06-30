Старые здания школ обретут новый облик

В рамках городского проекта «Школа на пятерку» к новому учебному году будут введены в эксплуатацию два новых корпуса школ – № 42 в Свердловском районе и № 59 в Дзержинском. Фасады старых зданий этих школ также будут отремонтированы.

Как сообщают в департаменте образования администрации Перми, в новом учебном году две тысячи пермских школьников получат возможность обучаться в новых зданиях школ. Для того, чтобы прежние корпуса школ № 42 и № 59 визуально соответствовали новым, принято решение о ремонте их фасада и кровли. В школе № 42 ремонтные работы уже начаты, также идет подготовка к внутренней отделке нового здания. Как только в кабинетах будут закончены работы, завезут мебель, учебное и компьютерное оборудование.

Фасад старого корпуса школы № 59 будет отремонтирован в 2019 году. Сейчас в новом здании ведется внутренняя отделка, к оформлению холлов и вестибюлей подключились дизайнеры. Они создают фоновые покрытия и макеты для зарисовок в соответствии со спецификой учреждения. Как сообщила директор школы № 59 Сильванера Антонова, после завершения строительства у школы появится название – «Энергиум». Образовательная программа будет опираться на практико-ориентированную, прикладную деятельность в предметных областях энергетической направленности. Новая концепция получит отражение как в образовательных программах, так и в материально-техническом оснащении учебного заведения.

Школа № 42 после строительства нового корпуса также получит новый вектор развития. В сотрудничестве с социальными партнерами ребят будут обучать организации торгового предприятия, проведению массовых мероприятий, основам туристического и ресторанного бизнеса, ведения домашнего хозяйства и ремонта, а также автообслуживанию. На прилегающем к школе земельном участке будут размещены универсальные спортивные площадки со стадионом, площадки для волейбола и баскетбола.

Такая система обновления концепций развития школ вместе со строительством или капитальным ремонтом была введена несколько лет назад. Так, вместе со стенами и современным оборудованием новые и отремонтированные учреждения получают и свое уникальное название. Например, после реконструкции школа № 112 стала называться «Город дорог». Названию соответствует особая образовательная концепция, которая нацелена на повышение уровня готовности выпускников к выбору профессиональной деятельности. В этой школе ребята осваивают транспортную инфраструктуру: городской, речной, железнодорожный, воздушный виды транспорта.

С 2018/2019 учебного года в прежних корпусах школ № 42 и № 59 будут обучаться ребята младших классов, а новые здания будут предназначены для школьников с 5-го по 11-й класс. Это позволит создать в учреждениях образовательную среду, соответствующую возрасту учащихся.