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← Гость студии Алексей Моночков

С 1 июля часть ул. Уральской закроют на капремонт

Уральская

Капитальный ремонт улицы Уральской станет продолжением ремонта Северной дамбы, который проводился в прошлом году. Капремонт с заменой трамвайных путей будет выполнен на участке от цирка до улицы Розалии Землячки.

  В прошлом году в рамках капитального ремонта улицы Уральской от улицы Парковой до улицы Крупской (Северная дамба) были переустроены подземные коммуникации, приведены в нормативное состояние трамвайные пути, проезжая часть улицы и тротуары, а также обустроена дополнительная полоса на улицу Крупскую, что позволило увеличить пропускную способность этого участка дороги. В текущем году на этом участке планируется завершить ремонт тротуаров, газонов и чугунного ограждения, выполнить установку металлического ограждения, дорожных знаков и завершить работы по озеленению.

            Второй этап капитального ремонта улицы Уральской будет продолжен до улицы Розалии Землячки. Он начнется 1 июля и продлится до сентября 2019 года. За это время подрядной организации ООО «ДСТ-Строй» необходимо выполнить переустройство инженерных коммуникаций (водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения), замену системы наружного освещения, линии электроснабжения и кабелей связи, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.

            Кроме того, капитальный ремонт улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки предполагает переустройство трамвайных путей и замену контактной сети. Для обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов запланировано обустройство посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.

            Ограничение движения будет вводиться поэтапно. Первый этап: с 1 июля на улице Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки будет прекращено движение автомобилей по четной стороне улицы (в направлении из центра города), а также полностью прекращено движение трамваев. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Крупской, Лебедева и Ким. Автомобильное движение в направлении центра города будет сохраняться до завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту.

Второй этап: после завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту на участке улицы Уральской от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки движение будет прекращено полностью с сохранением движения на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых. Движение трамваев планируется возобновить в конце августа, а 15 октября планируется запуск остального транспорта.

            «Стратегическая задача данного этапа капитального ремонта – это увеличение скорости сообщения по продольной связи улицы Уральской, в первую очередь на общественном транспорте, – отметил директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. – Проект реконструкции предусматривает создание приоритетов движения трамваев с помощью специализированной системы управления светофорной сигнализации. Также после запуска реконструируемого участка должно произойти изменение расписания движения на всех трамвайных маршрутах, проходящих по этому участку».

            «К капитальному ремонту по улице Уральской отношусь очень положительно: хочется иметь комфортный и благоустроенный район. Еще отремонтируют сквер по улице Розалии Землячки, и жители Мотовилихи получат комфортную территорию», – считает председатель ТОС «Рабочий поселок» Елена Корягина.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.06.2018 в 10:13 в рубрике - Новости T7-inform

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