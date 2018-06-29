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Гость студии Алексей Моночков

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Управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков в студии ГТРК "Пермь" рассказал о том, как денежно-кредитная политика Центробанка РФ отражается на экономике, в том числе, Пермского края.

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика, ИНТЕРВЬЮ, Деньги

Опубликовано: 29.06.2018 в 21:45 в рубрике - Новости T7-inform

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