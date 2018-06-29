Гость студии Алексей Моночков
Управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков в студии ГТРК "Пермь" рассказал о том, как денежно-кредитная политика Центробанка РФ отражается на экономике, в том числе, Пермского края.
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод
Управляющий отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков в студии ГТРК "Пермь" рассказал о том, как денежно-кредитная политика Центробанка РФ отражается на экономике, в том числе, Пермского края.
|29.06.2018 в 17:15
|29.06.2018 в 16:52
|29.06.2018 в 16:30
|29.06.2018 в 16:05
|29.06.2018 в 15:38
|29.06.2018 в 21:45
|29.06.2018 в 14:07
|28.06.2018 в 09:35
|27.06.2018 в 12:30
|26.06.2018 в 16:45
Больных Горнозаводска оставили без рентгена
Джиу-джитсу: мягкий стиль, железная воля
Начался дополнительный этап комплектования детсадов
В центре Перми задымился трамвай
В Перми объявлен конкурс семейных историй
В Перми слушают дело об избиении DJ Smash
На эспланаде открылся «Лето Парк»
Выходные на набережной: будет интересно
В Пермском институте культуры выпускникам вручили дипломы
Обратная связь: Глава Перми провел открытый прием жителей
«Городская среда»: благоустройство дворов продолжается
Краснокамск борется с наркоманией: кто кого?
Пермь умоют поливальные машины
Начинаются выплаты единовременного пособия на первенца
Пермских десятиклассников будут учить по индивидуальным программам
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермь. Пульс города
Руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин проведет прием граждан
Доступная среда: В пермских дворах установят пандусы и перила
Суд по интеллектуальным правам подтвердил правоту УФАС
«Щит России»: Патриотизм и молодежь
В Перми открывается летний читальный зал под открытым небом
Болеем за наших!
22 июня: Край зажигает свечи памяти
В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»
В Пермском крае осужденный получил высшее образование
Добавить комментарий: