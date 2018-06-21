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← В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»

В Пермском крае осужденный получил высшее образование

заключенный

В школах исправительных колонии ГУФСИН России по Пермскому краю на момент завершения учебного года обучалось 1594 человека. Выпускные классы заканчивают 420 осужденных, из них изъявили желание сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 37 осужденных. Многие из учеников имеют далеко не школьный возраст. На свободе они по каким-либо причинам не смогли окончить школу, и теперь решили воспользоваться возможностью, которую им предоставляют исправительные учреждения. Не все из учеников доходят до выпускных экзаменов. Кто-то освобождается, кто-то бросает школу, потеряв интерес к учебе, но таких меньшинство.

Самые стойкие и упорные доучиваются до конца, успешно сдают выпускные экзамены и получают аттестаты государственного образца, которые ничем не отличаются от тех, что выдают выпускникам по окончании обычных российских школ.

Возможность окончить общеобразовательное учреждение дает осужденным дополнительный шанс на социальную реабилитацию. Многие из выпускников школ исправительных колоний поступают в высшие учебные заведения, как после освобождения, так и находясь еще в исправительном учреждении.

Когда-то это считалось недосягаемым мифом из области фантастики, сегодня в учреждениях пенитенциарной системы стало возможным обучаться дистанционно в высших учебных учреждениях. Всего в местах лишения свободы Прикамья, отбывая наказание, высшее образование получают 23 осужденных. К примеру, в Чусовской ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю 12 осужденных обучается в высших учебных заведениях по дистанционной форме обучения. Один из таких студентов, Сергей Андриевский, недавно сдал государственный экзамен и защитил диплом.

Осужденный в 2013 году поступил в Московский экономический институт по дистанционной форме обучения. Успешно  проходя обучение в учебном заведении и сдав все промежуточные экзамены, был допущен к заключительному этапу обучения - сдаче государственного экзамена и защите диплома. Для этого в колонии был организован телемост между Московским экономическим институтом города Москвы и ИК-10 города Чусового. Успешно сдав государственный экзамен на отметку "хорошо", осужденный закончил обучение и получил высшее образование, что безусловно способствует трудоустройству и социальной адаптации после освобождения из исправительного учреждения.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Образование

Опубликовано: 21.06.2018 в 15:42 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»

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