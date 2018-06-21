В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»
В двадцать первый раз в Перми на базе Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Пермь» с 19 по 21 июня 2018 года прошел фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В работе фестиваля приняли участие авторы, режиссеры, операторы из телерадиокомпаний России - от Калининграда до Дальнего Востока и от Мурманска до республик Северного Кавказа, стран СНГ. Фестиваль организован в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы.
Учредителями фестиваля выступили Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК). Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края.
Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Сабитов Рифат Абдулвагапович.
Генеральный партнер фестиваля - ПАО «Уралкалий».
Члены жюри под председательством Александра Сладкова оценили 116 радио и 212 телевизионных программ по семи номинациям, поступивших на творческий конкурс Фестиваля.
21 июня 2018 г. в актовом зале гостиницы «Урал» прошла торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей творческого конкурса фестиваля «Щит России». В ней приняли участие представители всех уровней государственной власти региона, руководители силовых ведомств и крупнейших промышленных предприятий Пермского края, ветеранских и молодежных организаций.
Обладателями Гран-при стали:
- в разделе «Телепрограммы» - филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», видеофильм «Крылья Чкалова: Сталинский сокол»;
- в разделе «Радиопрограммы» - филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Белгород», радиопрограмма «Час пик».
Специальный приз ВГТРК вручен филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Удмуртия».
Организационный комитет
Фестиваля «Щит России»
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