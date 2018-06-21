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В Перми подвели итоги фестиваля «Щит России»

Щит России

В двадцать первый раз в Перми  на базе Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Пермь» с 19 по 21 июня 2018 года  прошел  фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм  «Щит России». В  работе фестиваля приняли   участие авторы, режиссеры, операторы из телерадиокомпаний России - от Калининграда до Дальнего Востока и от Мурманска до республик Северного Кавказа, стран СНГ.   Фестиваль организован в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы.

Учредителями фестиваля выступили Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК).  Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края.

Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Сабитов Рифат Абдулвагапович.

 Генеральный партнер фестиваля - ПАО  «Уралкалий».

Члены жюри под председательством Александра Сладкова оценили 116 радио и 212 телевизионных программ по семи номинациям, поступивших на творческий конкурс Фестиваля.

21 июня 2018 г. в актовом зале гостиницы «Урал» прошла торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей творческого конкурса фестиваля «Щит России». В ней приняли участие представители всех уровней государственной власти региона, руководители силовых ведомств и крупнейших промышленных предприятий Пермского края, ветеранских и молодежных организаций.

Обладателями Гран-при  стали:

- в разделе «Телепрограммы» - филиал  ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»,  видеофильм  «Крылья Чкалова: Сталинский сокол»;

-  в разделе «Радиопрограммы» - филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Белгород»,   радиопрограмма «Час пик».

Специальный приз ВГТРК вручен филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Удмуртия».

 

Организационный комитет
Фестиваля «Щит России»

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.06.2018 в 20:05 в рубрике - Новости T7-inform

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