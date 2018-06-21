В Перми наградят победителей фестиваля «Щит России»

В Перми сегодня наградят победителей 21-го ежегодного фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». От участников конкурса, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а также из Казахстана и Республики Беларусь, было подано более 300 заявок.