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← В Прикамье объявили штормовое предупреждение

В Перми пройдет Крестный ход

ход

В Перми сегодня утром пройдет Крестный ход от Комсомольского проспекта, 6 до улицы Краснополянской, дом 16. Его посвятят годовщине со дня убийства архиепископа Пермского и Соликамского Андроника. Ровно 100 лет назад его расстреляли большевики. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.06.2018 в 09:15 в рубрике - Новости T7-inform

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← В Прикамье объявили штормовое предупреждение

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