В Перми пройдет Крестный ход
В Перми сегодня утром пройдет Крестный ход от Комсомольского проспекта, 6 до улицы Краснополянской, дом 16. Его посвятят годовщине со дня убийства архиепископа Пермского и Соликамского Андроника. Ровно 100 лет назад его расстреляли большевики.
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