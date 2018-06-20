В Прикамье объявили штормовое предупреждение
В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. Ожидается теплая погода, но не исключены сильные грозы, обильные дожди и ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
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В региональном МЧС объявили штормовое предупреждение. Ожидается теплая погода, но не исключены сильные грозы, обильные дожди и ветер, его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
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