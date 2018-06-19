«Парма» продлила контракт Николайса Мазурса

«Парма» продлила контракт 37-летнего тренера Николайса Мазурса. Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал соглашение на следующий сезон, дав ещё один шанс вывести пермяков в плей-офф Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне этому помешали 6 поражений на финише регулярки. В итоге 11-е место при семи победах в 24 матчах. Но даже это сравнительный успех и шаг вперёд относительно прошлого года.