«Парма» продлила контракт Николайса Мазурса
«Парма» продлила контракт 37-летнего тренера Николайса Мазурса. Пермский клуб воспользовался опцией в контракте латвийского специалиста и пролонгировал соглашение на следующий сезон, дав ещё один шанс вывести пермяков в плей-офф Единой лиги ВТБ. В текущем сезоне этому помешали 6 поражений на финише регулярки. В итоге 11-е место при семи победах в 24 матчах. Но даже это сравнительный успех и шаг вперёд относительно прошлого года.
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