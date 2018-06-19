Пермские легкоатлеты подтвердили статус топ-спортсменов на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике летнего созыва. Константин Холмогоров стал лучшим спринтерского забега на 800 метров, его результат – 1:48,86. Владимир Никитин - победил на коронных 3000 м 7:52,08. Серебряными призёрами стали Екатерина Ивонина на дистанции 1500 метров и Павел Ивашко на 400 м.