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Пермские легкоатлеты подтвердили статус топ-спортсменов
Пермские легкоатлеты подтвердили статус топ-спортсменов на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике летнего созыва. Константин Холмогоров стал лучшим спринтерского забега на 800 метров, его результат – 1:48,86. Владимир Никитин - победил на коронных 3000 м 7:52,08. Серебряными призёрами стали Екатерина Ивонина на дистанции 1500 метров и Павел Ивашко на 400 м.
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