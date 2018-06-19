Добрянский хлебозавод завышал цену на хлебобулочные изделия

В Пермское УФАС России поступили заявления жителей посёлка Кыж Добрянского района с жалобой на то, что ООО «Добрянка-хлеб» продаёт хлебобулочную продукцию в их единственный поселковый магазин по завышенным ценам.

В обоснование повышения цен в адрес этого магазина, принадлежащего ИП Прохорову ООО «Добрянка-хлеб» указало на плохое состояние трассы по направлению к посёлку (отсутствует асфальтовое покрытие) и малые объёмы закупа.

В результате работы по заявлению Пермское УФАС установило, что условия поставки продукции ООО «Добрянка-хлеб» являются одинаковыми для всех покупателей (бесплатная доставка при заказах от 500 рублей), а вот письмо о повышение цен на хлеб в 2017-2018 годах было направлено только в адрес ИП Прохорова, изменения цен для других покупателей не происходило.

Таким образом, действиями ООО «Добрянка-хлеб» ИП Прохоров С.И. был поставлен в неравное положение с другими покупателями, что квалифицируется как создание дискриминационных условий.

В посёлке Кыж находится единственный продуктовый магазин, который обслуживает 129 жителей посёлка, а ближайший населённый пункт с продовольственными магазинами расположен в поселке Вильва, в 20 километрах от поселка Кыж, что позволяет ООО «Добрянка-хлеб» оказывать решающее влияние на общие условия обращения хлеба на соответствующем рынке.

В мае Пермское УФАС выдало ООО «Добрянка-хлеб» предупреждение о необходимости обеспечивать поставку продукции в посёлок Кыж по ценам, аналогичным ценам, установленным для других покупателей.

«ООО «Добрянка-хлеб» не пожелало добровольно ликвидировать созданную дискриминацию, поэтому было инициировано полноценное производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания ООО «Добрянка-хлеб» нарушившим положения Закона о защите конкуренции, Общество может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей» – пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева.