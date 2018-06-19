Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Добрянский хлебозавод завышал цену на хлебобулочные изделия

хлеб

В Пермское УФАС России поступили заявления жителей посёлка Кыж Добрянского района с жалобой на то, что ООО «Добрянка-хлеб» продаёт хлебобулочную продукцию в их единственный поселковый магазин по завышенным ценам.

В обоснование повышения цен в адрес этого магазина, принадлежащего ИП Прохорову ООО «Добрянка-хлеб» указало на плохое состояние трассы по направлению к посёлку (отсутствует асфальтовое покрытие) и малые объёмы закупа.

В результате работы по заявлению Пермское УФАС установило, что условия поставки продукции ООО «Добрянка-хлеб» являются одинаковыми для всех покупателей (бесплатная доставка при заказах от 500 рублей), а вот письмо о повышение цен на хлеб в 2017-2018 годах было направлено только в адрес ИП Прохорова, изменения цен для других покупателей не происходило.

Таким образом, действиями ООО «Добрянка-хлеб» ИП Прохоров С.И. был поставлен в неравное положение с другими покупателями, что квалифицируется как создание дискриминационных условий.

В посёлке Кыж находится единственный продуктовый магазин, который обслуживает 129 жителей посёлка, а ближайший населённый пункт с продовольственными магазинами расположен в поселке Вильва, в 20 километрах от поселка Кыж, что позволяет ООО «Добрянка-хлеб» оказывать решающее влияние на общие условия обращения хлеба на соответствующем рынке.

В мае Пермское УФАС выдало ООО «Добрянка-хлеб» предупреждение о необходимости обеспечивать поставку продукции в посёлок Кыж по ценам, аналогичным ценам, установленным для других покупателей.

«ООО «Добрянка-хлеб» не пожелало добровольно ликвидировать созданную дискриминацию, поэтому было инициировано полноценное производство по делу о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания ООО «Добрянка-хлеб» нарушившим положения Закона о защите конкуренции, Общество может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа  на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей» – пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС России Марина Кудрявцева.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 19.06.2018 в 13:06 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

14 июня -  Всемирный день донора крови

Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Заработал симкомат с биометрической системой распознавания лиц

«Щит России»: в Пермь – за победами и идеями

Фестиваль Кабалевского исполняет мечты

Пермь. Пульс города

60 лет: Говорит и показывает Пермь

Удача на даче: Как вырастить пион древовидный

Ушки на макушке: физические наказания и школьный буллинг


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Обратите внимание

в Перми

В Перми судят экс- главу «Стратегии» Павла Пьянкова

В Ленинском районном суде Перми началось первое заседание по делу Стратегии.
19.06.2018 в 14:10

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Пермь. Вести-Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
19.06.2018 в 12:45

Метки: в Перми, Спорт, Общество

У Перми может появиться свой гимн

Рабочая группа Пермской думы подготовила проект изменений в устав города.
19.06.2018 в 12:19

Метки: в Перми, Общество

В Перми откроется МФЦ для мигрантов

Край выстраивает экономически обоснованную миграционную политику.
19.06.2018 в 12:03

Метки: в Перми, Общество

Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?

Стали известны результаты анализа воды в городских торговых точках по ее продаже.
19.06.2018 в 11:40

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В России

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Журналисты съезжаются в Пермь со всей страны, чтобы обменяться опытом, повысить профессиональный уровень.
19.06.2018 в 08:32

Метки: в Перми, Общество, В России

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

Закрытое совещание руководства Амкара, которое позиционировалось как решающее, завершилось.
18.06.2018 в 17:33

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Пермь принимает Кубок России по аджилити

16 и 17 июня на конноспортивном комплексе «Ферма» пройдут отборочные соревнования к Чемпионату мира.
15.06.2018 в 12:05

Метки: в Перми, В России, Спорт

Чемпионат мира по футболу: болеем за Россию!

В Перми заработали официальные фан-зоны Чемпионата мира по футболу.
15.06.2018 в 09:37

Метки: в Перми, Спорт, В России

За хищение 26 млн экс-министр Прикамья получил условный срок

Ленинский районный суд Перми вынес новый приговор экс-министру связи Прикамья Евгению Балуеву.
15.06.2018 в 09:13

Метки: в Пермском крае, Власть, Преступления, Деньги, В России

Лента новостей RSS каналы

Женская группировка зарабатывала на игорном бизнесеЖенская группировка зарабатывала на игорном бизнесе

В Перми судят экс- главу «Стратегии» Павла ПьянковаВ Перми судят экс- главу «Стратегии» Павла Пьянкова

Добрянский хлебозавод завышал цену на хлебобулочные изделияДобрянский хлебозавод завышал цену на хлебобулочные изделия

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

У Перми может появиться свой гимнУ Перми может появиться свой гимн

В Перми откроется МФЦ для мигрантовВ Перми откроется МФЦ для мигрантов

Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?Кишечная палочка и синегнойные бактерии: Какую воду покупают пермяки?

Пробки и раскопки: придется потерпетьПробки и раскопки: придется потерпеть

Футбольная лихорадка добралась до Пермского циркаФутбольная лихорадка добралась до Пермского цирка

«Амкара» больше нет«Амкара» больше нет

В Перми прошел «Бизнес-пикник»В Перми прошел «Бизнес-пикник»

В Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодецВ Красновишерске ребенок погиб, упав в канализационный колодец

В Пермский край пришло долгожданное летоВ Пермский край пришло долгожданное лето

В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»

Попытка обгона обернулась многочасовой пробкойПопытка обгона обернулась многочасовой пробкой

В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»В разгар ЧМ по футболу в Перми решали судьбу «Амкара»

В Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мираВ Лысьве появился арт-объект к Чемпионату мира

Пропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвымПропавшего в Красновишерске мальчика нашли мертвым

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

На Коммунальном мосту возобновились ремонтные работыНа Коммунальном мосту возобновились ремонтные работы

В Перми выбирали «Лучшего следователя»В Перми выбирали «Лучшего следователя»

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудниковВ Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии чествовали лучших сотрудников

«Амкар» прекращает существование?«Амкар» прекращает существование?

Автомобиль врезался в кафеАвтомобиль врезался в кафе

Барда-зиен - национальный праздник с размахомБарда-зиен - национальный праздник с размахом

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную