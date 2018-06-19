В Перми стартует XXI фестиваль «Щит России»
В Перми стартует 21-й ежегодный фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Теле- и радиожурналисты, которые работают над сюжетами и передачами военно-патриотической направленности, вновь и вновь съезжаются в Пермь со всей страны, чтобы поделиться своими достижениями, обменяться опытом, повысить свой профессиональный уровень.
Первый фестиваль «Щит России» состоялся в 1998 году: в Перми собрались 17 уральских телевизионных и радиожурналистов, которые в своих передачах рассказывали о людях в погонах, о непростом армейском быте. У организаторов фестиваля, Пермской телерадиокомпании «Т7», тогда не было ни больших денег, ни опыта проведения подобных мероприятий. Но были поддержка ВГТРК и администрации Пермской области и море энтузиазма. Так что фестиваль оказался успешным. За прошедшие годы он получил широкое признание, стал межрегиональным.
Основная идея фестиваля неизменна - активизация работы средств массовой информации по созданию телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события военной истории Отечества, способствующих формированию патриотического мышления у зрителей и слушателей.
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