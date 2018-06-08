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← 60 лет: Говорит и показывает Пермь

Пермь. Пульс города

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Пульс города

Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Новая программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.06.2018 в 15:46 в рубрике - Новости T7-inform

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