Пермь. Пульс города
Пермь - это не просто мегаполис, это город со своей особой атмосферой. Чем живет наш город, и как проводят время пермяки? Чем мы гордимся, а что хотим изменить? Новая программа не оставит равнодушными тех людей, кому интересно не только прошлое, но и настоящее Перми, кто хочет почувствовать сердцебиение этого города.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
60 лет: Говорит и показывает Пермь
Удача на даче: Как вырастить пион древовидный
Ушки на макушке: физические наказания и школьный буллинг
Активных ребят ждут в Детский общественный совет
Пермь отмечает День защиты детей
Безопасность - это ответственность
Уполномоченный по правам ребенка поздравила пермяков с Днем защиты детей
У «Звезды-2005» наступила черная полоса
С Новым летом!
Кактус пахнет шоколадом: В Ботаническом саду расцвела «царица ночи»
Добавить комментарий: