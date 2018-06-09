Фестиваль Кабалевского исполняет мечты





8 и 9 июня в Чайковском прошло закрытие XIII фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край». В течение двух дней на центральных улицах города прошли концерты, торжественное чествование победителей фестиваля, новаторские и классические представления, перформансы, мастер-классы сценического искусства, интерактивные игры, а также состоялся VII фестиваль уличных театров.

Мечты творческих детей сбываются на фестивале «Наш Пермский край» имени Дмитрия Кабалевского. К наградам они стремятся весь учебный год - ежедневно по несколько часов репетируют номера, проходят несколько отборочных этапов, прежде чем попасть в финал. Захару Внутских восемь лет ,в его копилке уже есть золотые медали, но эта первая и особенная. Он победил в номинации «Фортепиано.Соло».

Золотые медалисты в номинации «Народный танец» - театр- балет «Рябинка» из Горнозаводска. Их танец «Гусачок» покорил сердца зрителей и жюри.

Всего в арсенале фестиваля Кабалевского 30 номинаций. Конкурсные просмотры проходят в течение года. Лучшие из лучших соревнуются в финале. Фестиваль проходит в Чайковском. В этот раз на юг Пермского края приехали почти шесть тысяч ребят со всего Прикамья - певцы, танцоры, художники, музыканты, фотографы, модельеры, циркачи и театралы.

Фестиваль Кабалевского это уже история. Впервые его провели в 1977 году в Чайковском по инициативе самого композитора. Он зарождался как праздник инструментальной и хоровой музыки. За много лет фестиваль обогатился жанрами и номинациями, превратился в конкурс профессионального мастерства педагогов и учеников. Сюда стремятся попасть все, кто увлечен творчеством.

Помимо конкурсных состязаний для всех жителей и гостей Чайковского работал фестивальный городок, где можно было помастерить, поиграть и насладиться музыкой и танцами.

На память о фестивале Кабалевского на аллее Славы в Чайковском останется музыкальный корабль, и каждый желающий может украсить его своими руками.

Фестиваль «Наш Пермский край» поддерживает и краевое министерство культуры, отмечая, что подобные конкурсные состязания являются сильнейшей мотивацией на пути к новым достижениям.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Трудно заниматься творчеством, если вы не участвуете в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, для ребят это незабываемый опыт, это незабываемая возможность и мощнейшая мотивация для занятия, на самом-то деле, очень непростым делом. Ради этого мы просто обязаны это продолжать".

Тринадцатый фестиваль заканчивается, все награды вручены на торжественной церемонии. В этом году их обладателями стали почти шестьсот ребят из 45 муниципальных территорий Пермского края.

Антон Клепиков, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края по вопросам спорта, туризма, культуры и образования: "Дорогие ребята - вы наш потенциал, наша задача сделать все, чтобы вы росли, совершенстовались и, конечно же, остались в Пермском крае".

В следующем учебном году ребят ждут новые состязания, и в 2019-м Чайковский вновь превратится в центр детского творчества.