Говорит и показывает Пермь

Сегодня День рождения Пермского телевидения. 8 июня 1958 года с башни на улице Технической, 7 впервые началось регулярное телевизионное вещание. В режиме обкатки оборудования оно велось по 4-6 часов в сутки и всего два-три дня в неделю. «Пермьтелефильм» - Пермское областное телевидение - «Т7» - «ГТРК «Пермь» - за 60 лет название телекомпании менялось несколько раз, но цели и задачи до сих пор остаются прежними, в эру Интернета телевизионные программы не теряют своей актуальности, поэтому большая команда опытных журналистов работает для зрителей ежедневно.

Первые слова в телевизионном эфире произнесла диктор Анна Шилова. В этот летний день много лет назад пермяки увидели фильмы для детей, концерт из студии и безумно популярный тогда фильм "Карнавальная ночь".



