Удача на даче: Как вырастить пион древовидный
Выращивать древовидные пионы получается не у всех цветоводов-любителей. Между тем, растение это в целом не капризное, надо лишь знать правила агротехники. Во многом успех выращивания древовидных пионов зависит от правильной посадки.
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