Ушки на макушки: физические наказания и школьный буллинг
Травля в школе - явление распространенное. В ход идут сплетни, оскорбительные шутки или тотальный байкот. В группу риска может попасть практически любой ребёнок, вот почему так важно знать, откуда берётся буллинг и как бороться с этим социальным явлением.
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