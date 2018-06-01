Активных ребят ждут в Детский общественный совет

Детский омбудсман Светлана Денисова планирует создать Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. Что это такое и почему организуется именно сейчас, «Эфиру» рассказала главный детский правозащитник Прикамья.

– Светлана Анатольевна, у школьников начинается пора каникул, но для самых активных ребят у Вас есть особое предложение?

– Да, завтра 1 июня – День защиты детей. И в этом месяце мы хотим запустить принципиально новую площадку для детей нашего края – Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае. Очень скоро на нашем сайте www.perm-deti.ru мы разместим Положение, где будут описаны все условия и порядок вхождения в этот совет.

– Почему именно сейчас возникла идея создать такой совет?

– 2018 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным началом «Десятилетия детства». Все взрослые – Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае, правоохранительные органы, депутаты, педагоги и многие-многие другие специалисты – работают над тем, чтобы это десятилетие в Прикамье стало действительно эффективным и решило многие системные проблемы детства. Но важно слышать ребенка. Мы должны решать эти проблемы вместе.

Уже несколько лет успешно проводится краевой детский форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан». На этом форуме дети на разных площадках обсуждают важные для них вопросы и проблемы и ищут совместно со взрослыми возможные пути их решения.

Мы решили пойти дальше и предлагаем ребятам объединиться в состав, который будет действовать на протяжении всего года, принимать участие в наших взрослых обсуждениях и реализовывать собственные проекты. Общественный совет будет работать под началом Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае и куратора из числа ребят – вместе мы сила!

– Таким образом, члены этого совета будут Вашими помощниками?

– Эти ребята будут помощниками не только моими, они станут рупором для выражения мнений, желаний всех детей Прикамья. Именно поэтому будет здорово, если в совете будут представители всех муниципальных образований Прикамья. Активные ребята, которые помогают восстанавливать памятники, создают экологические маршруты, работают волонтерами на самых разных проектах, – они есть в каждой территории, многие стали авторами собственных проектов, а кто-то только начинает свою активную деятельность.

Совет – это возможность работать в команде со взрослыми, это инструмент, который позволит ребятам развиваться, а нам всем – услышать мнение детей по самым разным проблемам, которые мы решаем в их интересах.

– Чем будет отличаться Детский общественный совет? Ведь молодежные объединения уже существуют в городе, крае.

– Хорошие идеи не обязательно должны отличаться каким-то ноу-хау. Не всегда важна инновация – важно, каким образом это будет реализовано и какой будет результат. Однако в нашем случае в части определения состава совета новшество действительно будет: мы планируем провести настоящие выборы – такого ни в одном регионе еще не было. Мы не знаем до конца, как это будет, – всё новое всегда связано с определенными трудностями, однако я очень хочу, чтобы с самого начала существования этого Детского совета он был образцом открытости, честности, именно поэтому голосовать за кандидатов будут сами дети.

– Цель совета – помочь детям заявить о себе?

– Не совсем. Цель совета – чтобы дети нашего края стали активными участниками всех мероприятий и направлений работы «Десятилетия детства». Заявить о своем проекте, своей идее – и получить инструмент для реализации этих уже придуманных проектов. В анкете, которую кандидаты должны будут представить, мы попросим указать конкретный проект, над которым ребенок готов работать, готов его продвигать, объединяя вокруг него таких же активных школьников и студентов, как он.

– Что станет решающим для попадания в совет?

– Важно, чтобы это были ребята, которые действительно готовы работать, объединять вокруг себя таких же активных детей. Дети, предложившие самые интересные проекты, которыми они готовы заниматься и продвигать, будут приглашены на Ежегодный краевой форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан» в сентябре этого года. Именно там самими детьми и будут определены члены Детского общественного совета.

– Какие проекты Вы хотите видеть? По каким направлениям готовы поддерживать ребят?

– Я вижу большие перспективы в работе Детского совета по таким направлениям, как правовое просвещение, работа по профилактике правонарушений подростков, безопасность детей в сети Интернет. Конечно, список этот гораздо шире, но давайте послушаем детей – что они нам предложат?

– Напомните, когда и где необходимо искать полные условия участия в отборе кандидатов.

– К участию мы приглашаем ребят от 14 до 18 лет, школьников и студентов. Положение и анкета кандидата в Детский общественный совет уже в первых числах июня будут размещены на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае www.perm-deti.ru, а также в официальной группе «Вконтакте». Впереди целое лето, чтобы отправить заявку с представлением себя и своего проекта. В сентябре на форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан» мы все вместе подведем итоги и проголосуем за лучшие проекты. Потому что гораздо правильнее голосовать за дела, а не просто за человека. Призываю педагогов помочь детям сегодня в этом организационном этапе – ваша поддержка им очень важна. Присоединяйтесь!