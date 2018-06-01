Пермь отмечает День защиты детей

Традиционная акция «Выходные на набережной» сегодня будет приурочена к Дню защиты детей. В 11.00. в амфитеатре состоится праздник, посвященный безопасности дорожного движения. В 18.00. в уличном кинотеатре покажут фильм «Сказка странствий». В 19.00. выступит юношеский духовой оркестр.