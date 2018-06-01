Безопасность - это ответственность

«После взрыва газа в пятиэтажке на Нагорном еще раз задумался о безопасности. А есть ли у городских властей, Думы и депутатов какие-то планы и программы для предотвращения таких ЧП?» – спрашивает один из наших читателей. На этот вопрос отвечает депутат Пермской городской Думы по округу № 5 Сергей Захаров.

– Как депутат по округу, в котором произошло ЧП, в первую очередь отмечаю, что все службы сработали оперативно и слаженно. Я выехал на место, пообщался с жильцами дома. Жители подъезда, в котором произошла авария, размещены в санатории-профилактории «Гармония», некоторые сейчас у родственников. В больницах Перми остаются пострадавшие при пожаре, они обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Жильцы других подъездов уже вернулись в свои квартиры.

Чтобы предотвратить подобные аварии, необходимо строго следить за тем, чтобы газовое оборудование в квартирах содержалось в надлежащем техническом состоянии. Для этого проводятся обязательные плановые проверки этого оборудования в жилых домах специализированными организациями. Сейчас необходимо обязательно выяснить, как были проведены необходимые проверки в домах на территории округа, были ли какие-либо нарушения и как они устранялись. После этого я планирую подготовить запросы в адрес газовщиков по регулированию процесса проверки газового оборудования. Повторюсь, такие проверки обязательны, но зачастую проблема в том, что при проверке специалисты могут попасть далеко не во все квартиры. Поэтому считаю, что управляющим компаниям, ТОСам и представителям газовых служб необходимо организовать совместные мероприятия и встречи в общественных центрах для того, чтобы информировать горожан о необходимости проверок газового оборудования в домах в целях безопасности и предотвращения аварийных ситуаций. Безопасный газ – наша общая ответственность.