Уполномоченный по правам ребенка поздравила пермяков с Днем защиты детей
Дорогие ребята, мамы и папы!
Поздравляю с Днем защиты детей!
В первый день лета во всем мире отмечают один из самых добрых и веселых праздников – День защиты детей. Это замечательный повод провести время с семьей, поговорить родителям и детям о том, что их волнует или радует.
В Прикамье интересы ребенка стоят во главе угла, и все взрослые прикладывают усилия к тому, чтобы дети были здоровы, счастливы, чтобы им было интересно и комфортно жить в нашем крае. Мы стараемся, чтобы голос каждого ребенка был услышан!
Дорогие ребята, желаю вам всем самых теплых и ярких каникул, родителям – спокойствия за будущее детей и возможности быть гордым за своего ребенка, радоваться его успехам и достижениям!
Быть на защите интересов своего ребенка, понимать его и принимать таким какой он есть, – вот что значит родительская любовь!
Светлана Денисова,
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.
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