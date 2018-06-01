Уполномоченный по правам ребенка поздравила пермяков с Днем защиты детей

Дорогие ребята, мамы и папы!

Поздравляю с Днем защиты детей!

В первый день лета во всем мире отмечают один из самых добрых и веселых праздников – День защиты детей. Это замечательный повод провести время с семьей, поговорить родителям и детям о том, что их волнует или радует.

В Прикамье интересы ребенка стоят во главе угла, и все взрослые прикладывают усилия к тому, чтобы дети были здоровы, счастливы, чтобы им было интересно и комфортно жить в нашем крае. Мы стараемся, чтобы голос каждого ребенка был услышан!

Дорогие ребята, желаю вам всем самых теплых и ярких каникул, родителям – спокойствия за будущее детей и возможности быть гордым за своего ребенка, радоваться его успехам и достижениям!

Быть на защите интересов своего ребенка, понимать его и принимать таким какой он есть, – вот что значит родительская любовь!

Светлана Денисова,

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.