У «Звезды-2005» наступила черная полоса

Футболистки пермской «Звезды-2005» потерпели поражение в принципиальном матче с соседями по турнирной таблице «Рязанью-ВДВ» - 0:2. И опустились на текущее 3-е место табели о рангах высшей лиги. Следующий домашний матч состоится 24 июня против краснодарской «Кубаночки».