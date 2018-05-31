У «Звезды-2005» наступила черная полоса
Футболистки пермской «Звезды-2005» потерпели поражение в принципиальном матче с соседями по турнирной таблице «Рязанью-ВДВ» - 0:2. И опустились на текущее 3-е место табели о рангах высшей лиги. Следующий домашний матч состоится 24 июня против краснодарской «Кубаночки».
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