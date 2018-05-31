С Новым летом!
В пермском Доме офицеров состоится отчётный концерт авторского театра Арнольда Райника «Ляллен». Заключительная программа будет называться «С Новым летом!». Как всегда, она представит лучшие постановки за прошедший год, а также некоторые новые номера.
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