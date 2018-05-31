Кактус пахнет шоколадом: В Ботаническом саду расцвела «царица ночи»

В оранжерее Ботанического сада Пермского университета расцвел селеницереус крупноцветковый. Его еще называют «царицей ночи». Это длинный кактус с ребристыми стеблями. В дикой природе он встречается только в теплом климате на американском континенте. Цветы издают приятный ванильно-шоколадный аромат.