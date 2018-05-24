Суд подтвердил правомерность штрафа министру образования

Должностное лицо Пермского УФАС России признало министра образования и науки Пермского края Раису Кассину виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного статьёй 14.9 КоАП РФ «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления».

Пермское УФАС установило, что министерство создало автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Краевой казачий центр «ПЛАСТУН» преимущественные условия участия в аукционах на право организации и проведения учебно-полевых сборов старшеклассников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Согласно Федеральному закону об образовании субъект, оказывающий услуги по организации и проведении учебно-полевых сборов старшеклассников по предмету «ОБЖ», должен обладать лицензией на осуществление образовательной деятельности. Но этот пункт не был указан в аукционной документации. Поэтому АНО ДО «Краевой казачий центр «ПЛАСТУН», не имеющий лицензии, был допущен к аукциону и даже выиграл контракт.

Эти действия противоречат закону о защите конкуренции. Они привели к неравной конкуренции, поскольку создали возможность участия в торгах организации, не имеющей лицензии, но должной обладать таковой для исполнения контракта.

«Правонарушение, совершенное Кассиной является грубым. Такие нарушения законных прав и интересов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на этом рынке, могут привести к формированию у юридических и физических лиц негативного мнения о деятельностиисполнительных органов государственной власти Пермского края, а также мнения о необязательности соблюдения установленных законодательством требований, и безнаказанности при этом», - прокомментировала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Анастасия Белова также отметила, что такие действия способствуют дискредитации самой процедуры аукциона.

По результатам рассмотрения дела министр образования и науки Пермского края Кассина Раиса была оштрафована за данное нарушение на 15 тысяч рублей.

Министр обжаловала постановление о наложении штрафа в судебном порядке, однако 22 мая 2018 года Ленинский суд признал законность примененных штрафных санкций.