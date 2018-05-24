Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← Суд подтвердил правомерность штрафа министру образования

В Пермском УФАС рассказали о самых крупных делах

УФАС

22 мая состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Пермского УФАС. Обсуждали результаты работы в сфере контроля строительства, естественных монополий, рекламы, товарных рынков и др. Руководитель Управления Александр Плаксин в своём докладе в первую очередь рассказал о документе, который был принят в конце прошлого года - Указе Президента РФ, которым был утверждён Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы:

«До этого мы говорили только о защите и охране конкуренции, теперь речь идёт именно о её развитии. Это не просто контролировать или наказывать кого-то, это достаточно серьёзная задача, которая может быть решена только с помощью усилий всех уровней, всех ветвей власти. В органах власти необходимо создать подразделения либо штатную единицу, которая будет компетентна за экспертизу акта или действия на предмет соответствия антимонопольному законодательству».

Это должно позволить облегчить работу, в первую очередь, муниципалитетов при создании каких-либо документов так, как вопросы в УФАС из территорий поступают чаще всего.

     Участие в публичных обсуждениях приняли представители органов местного самоуправления, представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций региона. Одним из главных примеров правоприменительной практики на обсуждениях стал запрет Пермской городской Думы на размещение НТО на придомовых территориях. Накануне, Пермское УФАС, обнаружив признаки нарушения закона о конкуренции, выписали Думе предупреждение.

      В рамках обсуждений выступили заместители руководителя управления Марина Кудрявцева и Николай Хаснуллин с докладами о нарушениях в сфере строительства, конкурентных рынков, закона о защите рекламы и др. Каждый мог задать свой вопрос и получить компетентный ответ от руководства регионального антимонопольного органа.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.05.2018 в 17:56 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

Суд подтвердил правомерность штрафа министру образования

Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»

Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»

На Прикамье надвигаются сильные ливни и град

Знак качества. Блоки «Бетокам»

Пермские антимонопольщики заступились за торговые киоски

Частной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть века

В Перми стартует летний фестиваль «Выходные на набережной»

Детский отдых: как получить бюджетную поддержку

Проект эспланады: взгляд молодых


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Суд подтвердил правомерность штрафа министру образования

Обратите внимание

в Перми

В Пермском УФАС рассказали о самых крупных делах

22 мая состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Пермского УФАС.
24.05.2018 в 17:56

Метки: в Перми, Общество

Суд подтвердил правомерность штрафа министру образования

За что Кассина Раиса была оштрафована на 15 тысяч рублей?
24.05.2018 в 17:38

Метки: в Перми, Образование, Общество

Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»

Благодаря программе дети из малообеспеченных семей смогут получить квалифицированную помощь и обрести здоровые улыбки.
24.05.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Общество

В Перми появится футбольный мяч из цветов

На Тихом Компросе на участке от улицы Белинского до Чкалова уже началась высадка однолетних растений.
24.05.2018 в 15:48

Метки: в Перми, Общество

Пермский марафон: тренировки начинаются

В 19.00 на набережной Камы состоится первая в этом году открытая тренировка для участников Пермского международного марафона.
24.05.2018 в 15:45

Метки: в Перми, Общество, Спорт

В России

Кусочек Японии в Перми: Каратисты отметили праздник цветения сакуры

На территории ГТРК Пермь под цветущей сакурой каратисты отметили праздник Ханами.
24.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Спорт

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
21.05.2018 в 17:22

Метки: в Пермском крае, В России, в Перми, Спорт

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Пермская команда продолжит выступления в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне.
21.05.2018 в 16:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Проект, посвященный памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, охватит территорию 9 стран.
18.05.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Общество, В России, В мире

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 2:0

Амкар обыграл дома Тамбов в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.
18.05.2018 в 09:30

Метки: в Перми, Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермском УФАС рассказали о самых крупных делахВ Пермском УФАС рассказали о самых крупных делах

Суд подтвердил правомерность штрафа министру образованияСуд подтвердил правомерность штрафа министру образования

В Кудымкаре заасфальтируют главную площадьВ Кудымкаре заасфальтируют главную площадь

Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»

В крае введен особый противопожарный режимВ крае введен особый противопожарный режим

В Березниках устраняли последствия ураганаВ Березниках устраняли последствия урагана

В Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажаВ Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажа

В Перми появится футбольный мяч из цветовВ Перми появится футбольный мяч из цветов

Пермский марафон: тренировки начинаютсяПермский марафон: тренировки начинаются

Команда добраКоманда добра

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 годОтчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год

Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»

В школах Перми проходят последние звонкиВ школах Перми проходят последние звонки

«Управляем вместе»: пермяки жалуются на мусор, выбоины и открытые люки«Управляем вместе»: пермяки жалуются на мусор, выбоины и открытые люки

Интернат в Оханске ищет художниковИнтернат в Оханске ищет художников

Кусочек Японии в Перми: Каратисты отметили праздник цветения сакурыКусочек Японии в Перми: Каратисты отметили праздник цветения сакуры

Взрыв газа в Перми: четверо пострадавшихВзрыв газа в Перми: четверо пострадавших

В Прикамье будут развивать инклюзивное образованиеВ Прикамье будут развивать инклюзивное образование

Кунгурский терминатор знакомится с миромКунгурский терминатор знакомится с миром

«Регионы России»: вся страна - на одной площадке«Регионы России»: вся страна - на одной площадке

Депутаты ЛДПР обсудили вопросы здравоохраненияДепутаты ЛДПР обсудили вопросы здравоохранения

Новые часы будут считать минуты до 300-летнего юбилея ПермиНовые часы будут считать минуты до 300-летнего юбилея Перми

Депутаты Заксобрания рассмотрят в первом чтении закон о культуреДепутаты Заксобрания рассмотрят в первом чтении закон о культуре

Опрессовки: многоэтажки десятками отключают от горячей водыОпрессовки: многоэтажки десятками отключают от горячей воды

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную