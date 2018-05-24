В Пермском УФАС рассказали о самых крупных делах

22 мая состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики Пермского УФАС. Обсуждали результаты работы в сфере контроля строительства, естественных монополий, рекламы, товарных рынков и др. Руководитель Управления Александр Плаксин в своём докладе в первую очередь рассказал о документе, который был принят в конце прошлого года - Указе Президента РФ, которым был утверждён Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы:

«До этого мы говорили только о защите и охране конкуренции, теперь речь идёт именно о её развитии. Это не просто контролировать или наказывать кого-то, это достаточно серьёзная задача, которая может быть решена только с помощью усилий всех уровней, всех ветвей власти. В органах власти необходимо создать подразделения либо штатную единицу, которая будет компетентна за экспертизу акта или действия на предмет соответствия антимонопольному законодательству».

Это должно позволить облегчить работу, в первую очередь, муниципалитетов при создании каких-либо документов так, как вопросы в УФАС из территорий поступают чаще всего.

Участие в публичных обсуждениях приняли представители органов местного самоуправления, представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций региона. Одним из главных примеров правоприменительной практики на обсуждениях стал запрет Пермской городской Думы на размещение НТО на придомовых территориях. Накануне, Пермское УФАС, обнаружив признаки нарушения закона о конкуренции, выписали Думе предупреждение.