Частной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть века

Каким стало частное образование в Перми за четверть века? Именно столько сегодня отмечает одного из старейших учебных заведений - гимназия имени М.И. Пинаевой.

К своему юбилею гимназия подошла с серьезными достижениями: за 25 лет 13 выпусков, это 320 выпускников. Среди них золотые медалисты, победители и призеры олимпиад, стобалльники по ЕГЭ и губернаторские стипендиаты. Многие из них – студенты самых престижных вузов страны. Секрет таких достижений – качественный образовательный процесс и индивидуальный подход к детям.

Гимназия работает в режиме полного дня, а занимаются с ребятами тьюторы-гувернеры. Педагоги здесь используют самые современные образовательные технологии. Их опыт активно востребован в школах Перми и Пермского края.