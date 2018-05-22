Частной гимназии им. М.И. Пинаевой четверть века
Каким стало частное образование в Перми за четверть века? Именно столько сегодня отмечает одного из старейших учебных заведений - гимназия имени М.И. Пинаевой.
К своему юбилею гимназия подошла с серьезными достижениями: за 25 лет 13 выпусков, это 320 выпускников. Среди них золотые медалисты, победители и призеры олимпиад, стобалльники по ЕГЭ и губернаторские стипендиаты. Многие из них – студенты самых престижных вузов страны. Секрет таких достижений – качественный образовательный процесс и индивидуальный подход к детям.
Гимназия работает в режиме полного дня, а занимаются с ребятами тьюторы-гувернеры. Педагоги здесь используют самые современные образовательные технологии. Их опыт активно востребован в школах Перми и Пермского края.
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