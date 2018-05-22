Пермские антимонопольщики заступились за торговые киоски

Пермское УФАС выявило в действиях Пермской городской Думы признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь – о внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми. В марте гордума своим решением запретила размещать нестанционарные торговые объекты на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Такие действия противоречат Закону о защите конкуренции.

"При утверждении правил благоустройства и содержания территории Пермская городская Дума вышла за пределы предоставленных федеральным законодательством полномочий. Она не вправе в этом документе устанавливать подобные запреты. Кроме того, это решение может повлечь за собой ограничение, недопущение или устранение конкуренции"-прокомментировала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Также, здесь усматриваются признаки нарушения Закона об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ. Органы МСУ вправе принимать только те нормативные акты, которые не противоречат нормам, установленным федеральным законом.

"Действующее федеральное законодательство не только не содержит нормы,позволяющей органу местного самоуправления принимать акты, устанавливающие запреты и ограничения для хозяйствующих субъектов, но и наоборот, обязывает муниципалитеты принимать меры, направленные на стимулирование размещения НТО. А принятое Пермской городской думой решение – наоборот, эти условия ограничивает" - прокомментировал ситуацию руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

При рассмотрении Предупреждения Пермской городской Думе предложено отменить или изменить спорную норму Правил в срок до 8 июня 2018 года. Если предупреждение не будет выполнено в срок – УФАС возбудит антимонопольное дело.