25 мая в Перми стартует летний фестиваль "Выходные на набережной".

Фестивальные события будут проходить с 25 мая по 1 сентября каждую пятницу с 17:00 до 23:00, в субботу - с 12:00 до 23:00, в воскресенье - с 17:00 до 23:00.

В рамках фестиваля будет проходить полюбившийся пермякам «Пермский блошиный рынок». Он расположится на бордюрах клумб прямо на набережной, и протянется от фестивальной сцены до площадки с гигантскими шахматами на набережной.

Антиквары, коллекционеры, мастера хэнд-мэйд представят свои товары посетителям набережной по субботам и воскресеньям, с 11.00 до 22.00 ч.

На набережной можно будет приобрести в свои коллекции монеты, открытки, фарфоровые и чугунные статуэтки, винтажные вещи, старинные игрушки, а также сувениры и предметы интерьера, сделанные мастерами.

Напомним, что Пермский блошиный рынок уже проводился в феврале этого года в Фестивальном доме на городской эспланаде. За неделю работы его посетило более пяти тысяч пермяков и гостей города.

Открытие работы Пермского блошиного рынка на набережной состоится в День города 12 июня, начало в 11.00 ч.

Приглашаем всех желающих на выставки и ярмарки, организованные пермским обществом филателистов. Подробнее о мероприятиях на нашем сайте www.sfr-perm.ru