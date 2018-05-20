Детский отдых: как получить бюджетную поддержку

Летние каникулы не за горами. Могут ли пермские родители получить бюджетную поддержку при покупке путевок в детские лагеря? И какие возможности для детского отдыха есть сегодня в Прикамье? На эти вопросы отвечает председатель Пермской городской Думы Юрии Уткин.

– Ежегодно в июне депутаты рассматривают вопрос об организации детского отдыха в нашем городе. И каждый год мы стремимся улучшить систему. У нас наработан большой опыт финансовой поддержки родителей за счет бюджета при организации летнего отдыха и оздоровления детей. Это и сертификат на частичную оплату стоимости путевки в лагерь, и компенсация части расходов на оплату путевки, и выдача субсидии предприятиям и некоммерческим организациям на возмещение части затрат на приобретение путевок для детей работников. Предоставление сертификатов оказалось наиболее эффективным механизмом организации детского отдыха. Оно позволило родителям самим выбирать тип лагеря (загородный, санаторно-оздоровительный, палаточный или лагерь с дневным пребыванием), сроки смены, местоположение лагеря, программу и другие важные моменты. Отмечу, что детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малоимущих и многодетных семей, детям-инвалидам оказывается поддержка в повышенном размере.

Бюджетная поддержка позволит пермским детям в этом году отдохнуть в 42 загородных и санаторно-оздоровительных лагерях Пермского края, а также в 147 лагерях досуга и отдыха и 10 лагерях палаточного типа. Инновационные образовательные программы для детей любого возраста есть и в муниципальных лагерях досуга и отдыха в школах Перми. Например, школа № 16 (Инженерная школа) предлагает профессиональные пробы, практики и мастер-классы технической направленности с участием социальных партнеров. В школе № 102 организован лагерь «Индустриальная экспедиция», где ребята смогут пройти профессиональные пробы и практики химико-технологической и геологической направленностей совместно с предприятиями «ЛУКОЙЛ». В предметно-языковой школе «Дуплекс» работает лагерь «Парламентские каникулы», где реализуется городской проект «С Думой о детях»: школьники совместно с депутатами разных уровней готовят законопроекты и разрабатывают механизмы создания школьной думы. Еще одно достаточно необычное направление – совместный отдых в лагерях Прикамья с ребятами из городов-побратимов. Так, летом прошлого года участие в международном проекте «Летний футбольный лагерь» приняли юные спортсмены из Англии. Они отдыхали и занимались спортом вместе с пермскими ребятами в лагере «Лесная сказка».

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то в 2018 году на организацию оздоровительной кампании в Перми городским бюджетом предусмотрено 59 миллионов рублей, а краевые власти выделят 56 миллионов рублей.