«Парма» завершила сезон

Баскетболисты Пармы завершили сезон, не наиграв на стадию плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ. Последний матч с самым звёздным и богатым клубом турнира - ЦСКА принципиального значения для пермяков уже не имел, но закончить сезон хотелось на мажорной ноте. Впрочем, фавориты по ходу матча шансов усомниться в собственном классе не дали, доведя своё преимущество к финальной сирене до 35 очков. Итог: 111:76. Итоговое 11-е место. Игроки и тренерский штаб «Пармы» поблагодарил болельщиков за сезон трогательным клипом, традиционными рукопожатием в круг и фотосессией - это уже за кадром.