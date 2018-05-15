«Амкар» проведёт стыковой матч с «Тамбовом»
«Амкар» проведёт стыковой матч с "Тамбовом". В заключительном 30-м туре Чемпионата России красно-черные сыграли по нолям с «Ахматом» из Грозного. Не сумев воспользоваться численным преимуществом после удаления Анхеля на 52-й минуте, пермяки так и остались на 13-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Теперь, чтобы отстоять право остаться в числе футбольной элиты, сыграют стыковую игру с «Тамбовом» на стадионе «Звезда» 17 мая.
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