«Амкар» проведёт стыковой матч с "Тамбовом". В заключительном 30-м туре Чемпионата России красно-черные сыграли по нолям с «Ахматом» из Грозного. Не сумев воспользоваться численным преимуществом после удаления Анхеля на 52-й минуте, пермяки так и остались на 13-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Теперь, чтобы отстоять право остаться в числе футбольной элиты, сыграют стыковую игру с «Тамбовом» на стадионе «Звезда» 17 мая.