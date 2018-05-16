Чемпионат мира по футболу не за горами

Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи вошёл в расширенный состав сборной Ирана для участия в грядущем Чемпионате мира. В стан красно-чёрных на правах аренды из Ростова игрок перешёл в начале сезона, провёл за «Амкар» 15 матчей, забил 1 мяч.

Ранее стало известно, что в расширенный состав сборной России вошли два бывших игрока «Амкара». Это вратарь Владимир Габулов, выступающий сейчас за бельгийский клуб «Брюгге», и представляющий «Ахмат» защитник Андрей Семенов. Главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов работал наставником амкаровцев в 2013-2014 годах. Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в России с 14 июня по 15 июля.