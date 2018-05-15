«Звезда-2005» поздравляет тренера
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» поздравляет своего тренера Максима Чадова с днём рождения. С начала сезона футболистки идут без поражений. И после четырех туров лидируют в турнирной таблице Первенства страны высшей лиги. Во втором матче 4 тура «звёздочки» крупно переиграли краснодарскую «Кубаночку» 3:0. Теперь 16 мая ждут к себе ЦСКА, начало встречи в 19.00 часов.
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