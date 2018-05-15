Похоронное бюро подозревают в сговоре с полицией

Специалисты Пермского УФАС совместно с сотрудниками УФСБ по Пермскому краю провели внеплановую выездную проверку в отношении пермской ритуальной компании «Статус» и городского УВД. Поводом для неё стали выявленные признаки нарушения закона о защите конкуренции. В ходе проверки были опрошены директор похоронной фирмы и руководство МВД РФ по Перми.

В территориальное Управление антимонопольной службы поступили заявления о том, что похоронное бюро может быть в сговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Одним из аргументов был тот факт, что ООО «Статус» получает доступ к информации о произошедшей смерти раньше всех и приезжает для вывоза тела раньше, чем прибывают сотрудники правоохранительных органов. Таким образом, есть подозрение, что организации обеспечивается преимущественное положение на рынке ритуальных услуг Пермского края.

В агентстве ритуальных услуг «Статус» объяснили, что они заключили с МКУ «Пермблагоустройство» муниципальный контракт, согласно которому организация занимается бесплатным вывозом невостребованных тел с улиц или тех, у кого не найдены были родственники или близкие, кто мог бы эвакуировать тело. Именно по условиям этого контракта стражи порядка и сообщают информацию фирме о произошедшей смерти.

Однако, «было выявлено, что сотрудники правоохранительных органов передают фирме информацию не только о невостребованных телах, а вообще обо всех. В связи с этим, работники ООО «Статус» оказываются у родственников умерших раньше всех и предлагают свои платные ритуальные услуги самыми первым», - пояснила начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Таким образом, другие организации по предоставлению ритуальных услуг при этом лишаются клиентов.

«В ходе проверки специалисты УФАС совместно с УФСБ по Пермскому краю произвели выемку документов, осмотрели территорию, помещения и получили объяснения от проверяемого лица. Мы в этом году стали активнее сотрудничать с силовыми структурами Прикамья. Это помогает избегать увеличения количества крупных сговоров на конкурентных рынках» - пояснил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.