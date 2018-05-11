Сотрудники УФАС обнаружили незаконную рекламу
Сотрудники Пермского УФАС обнаружили незаконную рекламу в журнале «Антенна-Телесемь». Там в марте этого года размещалась информация об организации с названием «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие», которая предлагала жителям Прикамья улучшить свои жилищные условия: «Программа предполагает взятие на себя обязательств по исполнению вашего договора долевого строительства, заключенного с застройщиком. Ваша выгода составит 20% от стоимости договора».
Кроме того, предполагалось, что если человек хочет продать свою единственную квартиру, средства с продажи которой пойдут на строительство новой, фирма предоставит пермякам бесплатно квартиру для проживания на тот период, пока не достроится дом.
Проведя проверку информации, опубликованной в журнале, сотрудники УФАС выявили признаки нарушения закона о рекламе.
«Эта организация привлекает деньги людей для строительства жилья. Из содержания рекламы неясно, каким образом и на каком основании будут привлекаться денежные средства граждан и как будет происходить передача прав и обязанностей по договору долевого участия граждан с застройщиком. Кроме того, «Содействие» не является ни жилищным, ни жилищно-строительным кооперативом, и в таком случае не наделены правом привлекать денежные средства для строительства» – пояснила заместитель руководителя Пермского УФАС Марина Кудрявцева.
Управление возбудило дело в отношении Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие» на основании признаков нарушения ч. 6 ст. 28 ФЗ «О рекламе». Рассмотрение дела состоится 15 мая.
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