Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Новости T7-inform

← В Прикамье возможны заморозки

Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»

нЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА кУНГУР

С 30 июня по 7 июля в Кунгуре пройдёт XVII международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2018».

С конца июня по начало июля в Кунгуре стартует одно из ведущих брендовых событий Пермского края Международный фестиваль «Небесная ярмарка». Фестиваль из нескольких уникальных событий: Кубок России по воздухоплавательному спорту, Кубок России по спорту СЛА (сверхлёгкой авиации) в дисциплине параплан и XVII Кубок Пермского края воздухоплавательному спорту. Также в эти сроки пройдёт Первенство России среди молодёжи по воздухоплавательному спорту.

«Небесная ярмарка» в Кунгуре – яркое и запоминающееся событие лета, которое традиционно привлекает более 50 тысяч участников и гостей со всего мира. И не удивительно! Вид парящих в воздухе ярких воздушных шаров приведет в восторг любого. В этом году на фестивале ожидается более 20 экипажей тепловых аэростатов, в том числе – зарубежных и более 50 пилотов сверхлёгкой авиации. Все полеты в рамках соревнований происходят только рано утром или поздно вечером – в самое тихое время суток.

На открытии фестиваля, если позволяет погода, воздушные шары взлетают и улетают в вечернюю даль. Особенно красивая феерия разворачивается в последний вечер на закрытии фестиваля. Гостей ждут показательные выступления под названием «Танец слонов». В сумерках светящиеся шары начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку, завораживая всех своей ритмикой.

«От этого фестиваля мы ждем, как и всегда, красивых полетов, справедливой борьбы и ярких спортивных побед. В очередной раз своим присутствием нас порадуют 3 японских экипажа» - говорит главный организатор Фестиваля Андрей Вертипрахов.

Кроме того, в культурную программу входят: казачьи выступления, развлекательное авиашоу «парабол», семейные праздники, дискотеки, выставки, мастер-классы и интерактивные площадки, литературные и музыкальные встречи, ярмарки народных промыслов и конкурс красоты «Мисс Кунгура 2018». Завершится мероприятие празднованием дня города Кунгура, которому в этом году исполняется 335 лет. Также впервые на «Небесной ярмарке» пройдёт фестиваль керамики «Алхимия огня. Со 2 июля каждый вечер на Соборной площади будет проходить акция «Оторвись от земли – дотянись до неба», где каждый желающий сможет подняться на тепловом аэростате.

Фестиваль освещают многие региональные и федеральные СМИ, в связи с этим Фестиваль становится известным не только в России, но и за рубежом. Ежегодно проводятся онлайн трансляции церемоний открытия и закрытия Фестиваля, с просмотром нескольких тысяч зрителей. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.05.2018 в 12:15 в рубрике - Новости T7-inform

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:

В Прикамье возможны заморозки

10 мая - 8 июня: I этап ремонта Камского моста

В УФАС поступают жалобы на торговые сети

В России отмечают День радио

Какой будет обновленная городская эспланада

Форум добрых дел

Движение на Камском мосту будет ограничено

Пермское УФАС оштрафовало газовиков

Пермь. Пульс города

УФАС возбудило дело в отношении Фонда капремонта


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье возможны заморозки

Обратите внимание

в Перми

В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

Запрещено разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках, а также под кронами деревьев.
11.05.2018 в 12:34

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»

С 30 июня по 7 июля в Кунгуре пройдёт XVII международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2018».
11.05.2018 в 12:15

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Прикамье с 10 мая официально открылась водная навигация по Каме.
11.05.2018 в 11:33

Метки: в Перми, Общество

В Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Массовая вакцинация от клещей в Пермском крае начнется 16 мая.
11.05.2018 в 11:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Нефтяники обеспечат край дорожным битумом

На заводе ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез торжественно открыли новую эстакаду.
11.05.2018 в 10:44

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

В России

Пермский богатырь сдвинул с места ракетную установку «Смерч»

В честь Дня Победы пермский силач Борис Харламов попытался установить мировой рекорд.
10.05.2018 в 10:10

Метки: в Перми, Общество, В России

«Звезда-2005» - в первой строчке турнирной таблицы

3: 0 в пользу пермской «Звезды-2005» завершился накануне в Перми матч 3-го тура ЧР.
08.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

На работу - на велосипеде!

18 мая Пермь присоединится к всероссийской акции На работу на велосипеде.
07.05.2018 в 17:54

Метки: в Перми, Общество, В России, Спорт

Не опоздайте на поезд: в билетах будут указывать местное время

Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.
07.05.2018 в 17:20

Метки: в Перми, В России, Общество

В Перми впервые представлен запрещенный портрет маршала Жукова

В Центральном выставочном зале Перми работает выставка «Арт-поддержка», посвященная годовщине Победы.
07.05.2018 в 16:55

Метки: в Перми, В России, Культура, Общество

Лента новостей RSS каналы

АнтиДилер: горячая линия краевой прокуратурыАнтиДилер: горячая линия краевой прокуратуры

В Прикамье объявлен пожароопасный сезонВ Прикамье объявлен пожароопасный сезон

Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»

Пермь. Новости культуры 10.05.2018Пермь. Новости культуры 10.05.2018

Семь футов под килем: В Прикамье открылась навигацияСемь футов под килем: В Прикамье открылась навигация

В Пермском крае клещи покусали более 600 человекВ Пермском крае клещи покусали более 600 человек

Нефтяники обеспечат край дорожным битумомНефтяники обеспечат край дорожным битумом

В автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашишаВ автомобиле наркодилера нашли тайник с 12 кг гашиша

9 мая в Перми: самые яркие моменты9 мая в Перми: самые яркие моменты

Синоптики вновь пугают заморозкамиСиноптики вновь пугают заморозками

День Победы в КудымкареДень Победы в Кудымкаре

Ремонт Коммунального моста: Пробки только начинаютсяРемонт Коммунального моста: Пробки только начинаются

День рождения Чайковского отметили с размахомДень рождения Чайковского отметили с размахом

Нот богатствоНот богатство

В Пермской галерее бьется «Сердце мира»В Пермской галерее бьется «Сердце мира»

Вести Кудымкар 10.05.2018Вести Кудымкар 10.05.2018

Кульминацией Дня Победы стал праздничный салютКульминацией Дня Победы стал праздничный салют

На коммунальном мосту начался первый этап ремонтаНа коммунальном мосту начался первый этап ремонта

В Каму выпустят мальков щукиВ Каму выпустят мальков щуки

Нужны донорыНужны доноры

«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая«Гроза», фронтовое кино и служебные собаки: Эспланада 9 мая

Пермский край станцевал Вальс ПобедыПермский край станцевал Вальс Победы

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

В Прикамье возможны заморозкиВ Прикамье возможны заморозки

Пожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилейПожарным Прикамья передали 10 новых спецавтомобилей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную