Небо зовёт: Кунгур готовится к «Небесной ярмарке»

С 30 июня по 7 июля в Кунгуре пройдёт XVII международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка – 2018».

С конца июня по начало июля в Кунгуре стартует одно из ведущих брендовых событий Пермского края Международный фестиваль «Небесная ярмарка». Фестиваль из нескольких уникальных событий: Кубок России по воздухоплавательному спорту, Кубок России по спорту СЛА (сверхлёгкой авиации) в дисциплине параплан и XVII Кубок Пермского края воздухоплавательному спорту. Также в эти сроки пройдёт Первенство России среди молодёжи по воздухоплавательному спорту.

«Небесная ярмарка» в Кунгуре – яркое и запоминающееся событие лета, которое традиционно привлекает более 50 тысяч участников и гостей со всего мира. И не удивительно! Вид парящих в воздухе ярких воздушных шаров приведет в восторг любого. В этом году на фестивале ожидается более 20 экипажей тепловых аэростатов, в том числе – зарубежных и более 50 пилотов сверхлёгкой авиации. Все полеты в рамках соревнований происходят только рано утром или поздно вечером – в самое тихое время суток.

На открытии фестиваля, если позволяет погода, воздушные шары взлетают и улетают в вечернюю даль. Особенно красивая феерия разворачивается в последний вечер на закрытии фестиваля. Гостей ждут показательные выступления под названием «Танец слонов». В сумерках светящиеся шары начинают «танцевать», поднимаясь и опускаясь под музыку, завораживая всех своей ритмикой.

«От этого фестиваля мы ждем, как и всегда, красивых полетов, справедливой борьбы и ярких спортивных побед. В очередной раз своим присутствием нас порадуют 3 японских экипажа» - говорит главный организатор Фестиваля Андрей Вертипрахов.

Кроме того, в культурную программу входят: казачьи выступления, развлекательное авиашоу «парабол», семейные праздники, дискотеки, выставки, мастер-классы и интерактивные площадки, литературные и музыкальные встречи, ярмарки народных промыслов и конкурс красоты «Мисс Кунгура 2018». Завершится мероприятие празднованием дня города Кунгура, которому в этом году исполняется 335 лет. Также впервые на «Небесной ярмарке» пройдёт фестиваль керамики «Алхимия огня. Со 2 июля каждый вечер на Соборной площади будет проходить акция «Оторвись от земли – дотянись до неба», где каждый желающий сможет подняться на тепловом аэростате.

Фестиваль освещают многие региональные и федеральные СМИ, в связи с этим Фестиваль становится известным не только в России, но и за рубежом. Ежегодно проводятся онлайн трансляции церемоний открытия и закрытия Фестиваля, с просмотром нескольких тысяч зрителей.