В России отмечают День радио
В России отмечают День радио - профессиональный праздник связистов и работников радиостанций.
7 мая 1895 года Попов сделал доклад на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге, где продемонстрировал свои приборы связи в действии. Этот день и считается днем рождения радио.
Первые российские радиостанции были построены в конце прошлого века и использовались, в основном, в качестве средства связи. И только в 20-е годы нашего столетия радио стало источником информации. Потому День радио считается праздником работников всех отраслей связи, радиолюбителей и радиожурналистов России.
Для пермяков этот день по-особому значим: изобретатель радио Александр Попов жил несколько лет в нашем городе, окончил здесь Пермскую духовную семинарию.
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