Какой будет обновленная городская эспланада

Городская эспланада уже много лет является сердцем Перми, где жители и гости города собираются для отдыха и проведения досуга, отмечают самые значимые праздники. И уже давно пермякам хочется видеть ее более красивой, удобной, современной. Ответом на эти чаяния призван стать проект реновации городской эспланады, в соответствии с которым она кардинально изменится к 300-летию Перми. Краевые и городские власти уже оценили эту концепцию. А сейчас она на портале «Управляем вместе» представлена вниманию пермяков, так что принять участие в определении внешнего вида центра города смогут все желающие.

Больше возможностей для досуга и отдыха

Проект концепции развития эспланады рассмотрели на заседании Градостроительного совета при главе Перми. Представляя проект, директор Института территориального планирования Елена Ермолина подчеркнула, что после реконструкции эспланада сохранит свою целостность и будет восприниматься как единое пространство, расположенное вдоль улицы Ленина, хотя и разделенное на несколько зон.

Главная зона будет представлять собой открытую площадку перед зданием Законодательного Собрания, в центре которой расположится новый светомузыкальный фонтан. Соорудить фонтан планируют уже в этом году – за счет частных инвестиций. На эспланаде также появится стационарная площадка под сцену, где можно будет собрать любую быстровозводимую конструкцию. По бокам эспланаду будут «обтекать» пешеходные аллеи со скамейками, навесами, арт-объектами, вписанные в искусственные холмы. Они станут замечательным местом для тихого отдыха горожан. Будут на эспланаде и зона для детского отдыха, и активная зона: спортивные и игровые площадки, вело- и беговые дорожки. Словом, здесь каждый найдет себе занятие по вкусу.

Особое внимание уделяется и вопросу озеленения. Эспланада не станет сплошным парком, но здесь появятся групповые и одиночные посадки деревьев и кустарников, которые дополнят уже существующие насаждения. На «круглом столе», посвященном данному вопросу, который прошел в Пермском государственном аграрно-технологическом университете, для озеленения эспланады советовали использовать липу, яблоню, иву, клен, можжевельник, барбарис, сирень, парковые розы. Отдельно обсудили растения для газонов, способные пережить массовые мероприятия на эспланаде, в которых порой участвуют до 50 тысяч человек.

По мнению и. о. министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, реконструкция эспланады в соответствии с данной концепцией позволит активнее использовать это городское пространство для организации разнообразного досуга жителей города в течение всего года. Так, планируется, что в зимнее время основные пешеходные пути останутся доступными, но в то же время часть променада станет местом для катания на коньках, а вдоль ледовой дорожки может располагаться лыжня. По традиции, на эспланаде будет размещаться и главный ледовый городок. Летом же можно будет отдохнуть у фонтана, прогуляться по аллеям, послушать концерт на главной сцене или принять участие в каком-то массовом мероприятии.

Представленная концепция затрагивает не только саму эспланаду, но и прилегающие пространства. Так, в существующий склон Слудской горки предлагается встроить амфитеатр и смотровые площадки, а в створе улицы Советской организовать мостовой пешеходный переход, который также можно будет использовать как смотровую площадку.

Члены градсовета обсудили и световой дизайн зданий, витрин, фонарей на прилегающих улицах. Предполагается организовать подсветку карнизов верхних этажей, которая создаст световой силуэт эспланады.

Кроме того по периметру эспланады предполагается обновление фасадов прилегающих зданий, как административных, так и жилых.

В интересах пермяков, вместе с пермяками

Концепция развития эспланады нашла одобрение и у членов Градостроительного совета, и на заседании правительства Пермского края. Но окончательное решение о том, как будет выглядеть сердце города, пока не принято – проект активно обсуждается экспертами и сообществами, поступают ценные коррективы и дополнения.

«Мы внесли свои предложения в департамент градостроительства и архитектуры Перми, – говорит председатель студсовета Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, представитель Молодежного парламента Перми Елизавета Иванова. – Как мы видим эту территорию: это должен быть зеленый парк. Фонтан – это место притяжения граждан к центру города. Амфитеатр, который планируется возвести в 68-м квартале эспланады, будет также местом притяжения граждан, особенно в дни массовых мероприятий. Как раз амфитеатр в квартале 68 – задумка Молодежного парламента. Главным функциональным достоинством амфетеатра является большое количество сидячих мест, что очень важно при проведении массовых мероприятий, праздников».

Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин высоко оценил представленную концепцию: «Это первая столь полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность сегодняшнего дня в благоустройстве объекта, а кроме того проект технически реализуем». По мнению эксперта, реновацию вполне реально завершить к 300-летию Перми. «В результате мы увидим цельное пространство, продуманное детально, начиная от зонирования, продолжая взаимодействием с окружающими территориями, – полагает Виктор Щипалкин. – Полноценное освещение в дневное и ночное время, тактильные покрытия для слабовидящих граждан здесь также учтены».

Но решающее слово остается за жителями города. «Вопрос преобразования этого общественного пространства очень ответственный. Мы понимаем: всё, что будет сделано, будет использоваться еще десятки лет», – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. И подчеркнул, что в связи с особой его значимостью процесс реновации эспланады будет максимально открыт для пермяков. Благодаря губернаторскому порталу «Управляем вместе» жители смогут ознакомиться с концепцией развития эспланады, принять участие в выборе элементов благоустройства (зеленых насаждений, освещения, уличных конструкций) путем голосования, а также следить за ходом работ. Ведь именно пермяки лучше всех представляют, каким они хотели бы видеть свой досуг и отдых в центре города. Помощник Президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, на встрече с которым губернатор обсуждал этот вопрос, такой подход к делу поддержал.

Словом, концепция активно обсуждается. Но принципиальное решение принято: обновленной эспланаде быть. И это станет первым шагом на пути реализации проекта развития Перми, который Максим Решетников в прошлом году презентовал Президенту Владимиру Путину.