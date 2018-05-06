форум добрых дел

В конце апреля председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих провел авторский парламентский урок для школьников Бардымского, Осинского, Еловского и Чайковского районов. Такие встречи с талантливыми и инициативными ребятами уже традиционны, но эта стала особенной: в рамках парламентского урока прошел Форум юных добровольцев. Тема форума выбрана не случайно: Президент России объявил 2018 год Годом добровольца. Делегации юных волонтеров, законодателей и экспертов встречал город Чайковский.

Парламентский урок

Все мероприятия форума проходили в гостеприимном Чайковском техникуме промышленных технологий и управления. В фойе участников встречала большая выставка проектов юных волонтеров. По-настоящему интерактивной ее сделали сами ребята: они назвали это модным словом воркшоп-сессия и лично с горящими глазами представляли свои проекты, с удовольствием отвечали на вопросы и с интересом знакомились с опытом ребят из других городов и сел. Выставка работала в течение всего дня.

На торжественном открытии парламентского урока и Форума юных добровольцев председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих отметил, что к волонтерскому движению в Прикамье всегда было особое отношение. «В 2014 году мы одними из первых в стране приняли Закон «О развитии добровольчества в Пермском крае», – отметил Валерий Александрович. – И сегодня наш край – один из признанных лидеров в развитии этого движения». Глава Чайковского района Юрий Востриков, приветствуя участников, сказал: «Добровольчество – это миссия, которая осуществляется не по приказу, а по зову души. Важно, что история добровольчества развивается совместно с нашим государством, при этом волонтеры никак не связаны с политикой – значение имеют только благие намерения».

Эксперты - юным волонтерам

На форуме было развернуто несколько рабочих площадок. В образовательной части приняла участие уникальная команда экспертов: законодатели, педагоги, опытные волонтеры и организаторы. Валерий Сухих рассказал ребятам о перспективах волонтерства в крае и о возможностях, которые открывает добровольчество для каждого. «За последние десять лет в Прикамье была создана целая система развития добровольчества, – сказал он. – Ребята учатся реализовывать социально значимые инициативы, ощущают собственную значимость, видят перспективы своего развития и своего будущего в родном крае. И эта система коренным образом влияет на формирование в Прикамье нового молодежного кадрового состава. В Законодательном Собрании на протяжении многих лет работает Молодежный парламент, а созданный нами Молодежный кадровый резерв помогает объединять активных и инициативных молодых людей. И многие из них начинали именно с волонтерской работы».

Декан педагогического факультета РИНО Пермского государственного университета Наталья Горбацевич рассказала о педагогических практиках по организации школьных волонтерских команд, а также очень тепло поговорила с ребятами о значении добровольчества в нашей жизни. «Волонтер – это человек, который хочет сделать добро по зову своего сердца, не надеясь на деньги, похвалу или медаль. И эта потребность – помочь тем, кто в этом нуждается, – делает мир вокруг нас лучше. Я очень рада видеть ребят, которые эту деятельность сделали частью своей жизни. Сегодня вам предстоят новые знакомства – и с опытными волонтерами, и с теми, кто только ступил на этот путь. Пусть это станет началом большой и плодотворной дружбы», – сказала Наталья Петровна.

Куратор Общероссийской организации «Российское движение школьников» Анастасия Добренко рассказала о молодежных организациях и движениях («Волонтеры Победы», «Юный эколог», «Я познаю Россию» и других) и о том, как в рамках этих движений ребята могут реализовывать свои волонтерские инициативы. «Юные добровольцы Прикамья уже достигли немалых успехов и занимают призовые места во всероссийских конкурсах. У Российского движения школьников много направлений, и каждый ребенок сможет найти то, чем бы ему было бы интересно заниматься», – подчеркнула Анастасия Юрьевна.

Почему стоит заниматься волонтерством? На этот вопрос ребятам ответила координатор благотворительных проектов фонда «Дедморозим» Татьяна Добрынина. Она рассказала о реальном опыте работы большого краевого фонда, о том, чем именно занимаются волонтеры ежедневно, а также поделилась идеями мероприятий, которые ребята в своих городах и селах могут реализовать уже сейчас. «Проекты с участием школьников – большая часть работы фонда «Дедморозим». И у них, в отличие от взрослых, всегда наготове множество интересных идей!» – с удовольствием отметила Татьяна Николаевна. Довольно сложной, но очень важной частью волонтерской работы является написание заявок на конкурсы, на получение грантов и субсидий. Татьяна Добрынина – ас в этом деле, и у юных волонтеров была уникальная возможность получить ее экспертное заключение и консультацию по своим проектам и заявкам.

«Как сделать так, чтобы у меня получилось?»

На форуме каждый из участников смог получить не только дополнительные знания и мотивацию, но и практический опыт. Работая в тематических секциях, ребята учились планировать и реализовывать волонтерские проекты, организовывать команду, выстраивать взаимодействие с органами власти, организациями и бизнесом. Секцией «Событийное волонтерство» руководила Ксения Кувардина, организатор волонтерских проектов Пермского госуниверситета. Работа в секции «Социальное волонтерство» шла под руководством координатора Всероссийского движения «Волонтеры Победы» в Пермском крае Андрея Маковеева. А модератором секции «Экологическое волонтерство» стала руководитель волонтерского центра Пермского университета Алиса Тронина.

Итоги практической работы представили сами юные волонтеры в мини-презентациях на торжественном подведении итогов форума. Для многих из них это был первый опыт публичного выступления перед большой аудиторией – и это тоже практика. Школьники волновались, но справились отлично! «Ребята приняли участие в серьезных мастер-классах, и это поможет им искать и находить ответы на главный вопрос: «Как сделать так, чтобы у меня всё получилось?» И не только в волонтерстве, но и в учебе и других сферах жизни», – подвела итоги практической работы школьников эксперт форума Наталья Горбацевич.

Аллея для героев

Важной частью форума стала памятная акция, приуроченная к Дню Победы: участники и гости высадили кленовую аллею у памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса в микрорайоне Заря. Именные саженцы посадили лично Валерий Сухих и Юрий Востриков, а также каждая из делегаций форума. Для школьников эта акция стала символичной: многие волонтерские отряды сегодня готовятся к мероприятиям, посвященным Дню Победы. На форуме также прошел обучающий сбор по проведению всероссийских акций «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк»: работники районных администраций и школьные педагоги поделились волонтерским опытом организации этих мероприятий.

Список новых дел

Главные итоги форума – в отзывах и впечатлениях участников. Юлия Лобова из села Елово – член добровольческого отряда «Луч света». Ребята помогают учителям района в работе с детьми-инвалидами и подростками, принимают активное участие в организации и проведении различных мероприятий на селе. «На форуме мы получили огромный опыт и много полезной информации, – говорит Юля. – Спасибо экспертам и модераторам, они помогли нам найти решение некоторых проблем, а ведь мы даже не знали, с какой стороны к ним подступиться. А опыт работы других отрядов зарядил идеями – и теперь у нас есть целый список новых дел!»

Участники и гости единодушно отметили отличную организацию форума. Отдельный респект ребята выразили поварам столовой техникума: «Здесь очень вкусно готовят!» Согласитесь, большой комплимент от подростков. Благодарность за организацию и активное участие в программе форума мы адресуем педагогическому составу, работникам, ученикам и лично директору Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежде Викторовне Тюкаловой.

Екатерина Фотина, ученица 10-го класса школы № 4 города Осы, приехала на форум, чтобы познакомиться с волонтерским движением поближе. «Меня пригласили как активиста школы, – рассказывает Катя. – Мне нравится погружаться в подобные темы. До недавнего времени волонтерство не было моей основной деятельностью, но в нашей школе это движение очень активно, многие из моих друзей просто живут этим. Здесь мы приобрели новых друзей, услышали много интересных историй и новых идей. Это очень мотивирует! В ближайших планах волонтеров нашей школы – мероприятия, посвященные Дню Победы: помощь ветеранам, организация праздников. И я уже в списках участников – будем работать!»

«Уверен, в нашей молодежи заложен мощный энергетический и интеллектуальный потенциал. На форуме собрались активные и инициативные ребята, были представлены интересные практики школьного добровольчества, социального проектирования и благотворительности. Такие встречи – полезный, правильный обмен опытом. В том числе и для нас – законодателей: очень важно получать информацию с мест, чтобы понимать, как мы можем улучшить принятый закон «О добровольчестве» для того, чтобы волонтерское движение в крае развивалось», – подвел итоги Форма юных добровольцев Валерий Сухих.