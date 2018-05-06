Движение на Камском мосту будет ограничено
В связи с ремонтными работами на Коммунальном мосту с 10 мая по 8 июня будет ограничено движение на двух полосах в направлении из города на участке от улицы Окулова до середины моста. На ремонтируемом участке будут выставлены соответствующие дорожные знаки. За этот период планируется произвести работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции.
В период с 8 по 12 июня движение будет восстановлено. А с 13 июня будет закрыт следующий участок моста – об этом будет сообщено дополнительно.
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