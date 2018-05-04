Пермское УФАС оштрафовало газовиков
Пермское УФАС оштрафовало АО «Газпром газораспределение Пермь»
Газовая компания получила штраф от Пермского УФАС за то, что жители Кунгура и Кунгурского района остались на несколько дней без газа.
30 июня 2016 года ООО «Лукойл – Пермь» оповестила несколько промышленных предприятий района о том, что газ, который проходит по их промысловому газопроводу, пролегающему на территории Кунгурского района, будет перекрыт. Это явилось вынужденной мерой, так как газопровод «Кыласово – Кунгур» признали непригодным к дальнейшей эксплуатации. Уведомлён был и единственный поставщик газа для физических лиц – АО «Газпром газораспределение Пермь». В итоге, спустя 4 дня после уведомлений (4 июля 2016 года), помимо предприятий, газа лишились и 3 тысячи жителей в Кунгуре и около 2 тысяч – в Кунгурском районе. И только через 3-7 дней (к 7 – 12 июля) подача газа была восстановлена. В Пермское УФАС обратились несколько предприятий и простых потребителей. В отношении газовиков было возбуждено антимонопольное дело.
Газовики во время рассмотрения дела заявили, что они не виноваты в сложившейся ситуации и именно бездействие «Лукойла», которому принадлежит опасный промысловый газопровод, привело к отключению подачи голубого топлива. Однако краевое Управление ФАС установило, что эти обстоятельства не свидетельствуют о принятии «Газпромом» всех зависящих от него мер, чтобы не лишить население газа.
«Лукойл» за 4 дня до отключения предупредил газовиков о том, что газопровод находится в плачевном состоянии. У «Газпрома» была возможность за это время обеспечить бесперебойное газоснабжение физических лиц, и отключения можно было избежать» - прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля естественных монополий Галина Ужегова.
Рассмотрев дело, специалисты УФАС пришли к выводу, что газовая компания нарушила закон о защите конкуренции. А именно: бездействие компании, занимающей доминирующее положение, привело к ущемлению интересов потребителей – добросовестных плательщиков за газ.
Поскольку, ответственность за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке предусмотрена кодексом РФ об административных правонарушениях, На АО «Газпром газораспределение Пермь» наложен штраф в размере 100 тысяч рублей, который будет зачислен в федеральный бюджет. В случае если штраф в течение двух месяцев газовая компания не оплатит – штраф вырастет вдвое.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пермь. Пульс города
УФАС возбудило дело в отношении Фонда капремонта
Специальный репортаж: Пермский международный марафон
Без пяти 300
Проверено на себе: Пермская кухня
Большая Георгиевская игра: Как это было
Пермь. Пульс города
«Великие Победы Великой страны»: Готовимся к 9 мая
Первомай в Перми
В Прикамье объявили штормовое предупреждение
Добавить комментарий: