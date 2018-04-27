Пермское УФАС России направило предупреждение в ПАО «Т Плюс»

В связи с окончанием строительства пятой очереди жилого комплекса «Солнечный город», управляющая компания обратилась в ПАО «Т Плюс» с заявкой на заключение договора на поставку тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: ул. Островского, 93 Б. Получив отказ, ООО «УК «Солнечный город» обратилось в Пермское УФАС России с заявлением о том, что в действиях ПАО «Т Плюс», возможно, присутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ПАО «Т Плюс» мотивировало свой отказ от заключения договора тем, что тепловые сети и теплоноситель этого дома принадлежат ООО «Пермская сетевая компания» и на основании этого договор необходимо заключать именно с указанной компанией.

«Принадлежность на праве собственности ООО «Пермская сетевая компания»(единственным учредителем которой является ПАО «Т Плюс») тепловых сетей, предназначенных для передачи тепловой энергии и теплоносителя от ТЭЦ-6, принадлежащей ПАО «Т Плюс», до теплопотребляющих установок ООО «УК «Солнечный город», не свидетельствует об отсутствии у ПАО «Т Плюс» технологической возможности поставлять тепловую энергию (мощность) и теплоноситель таким потребителям и обязанности заключать с ними договоры теплоснабжения», - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Действия ПАО «Т Плюс» могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей – собственников (и иных законных владельцев) жилых помещений в этом доме. И в действиях, а в данном случае бездействии ПАО «Т Плюс» имеются признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».