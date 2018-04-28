УФАС нашло нарушения в действиях РСТ
Пермское УФАС России признало в действиях Региональной службы по тарифам Пермского края нарушения при проведении предварительного отбора подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В Пермское УФАС России обратились с жалобами на РСТ Пермского края подрядные организации, которых отказались включать в реестр квалифицированных подрядных организаций, дающий право в дальнейшем принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые организует Фонд капитального ремонта Пермского края.
По результатам рассмотрения жалобы ООО «УралАнтикорСтрой» были установлены нарушения в действиях Комиссии РСТ. Она незаконно приняла решение о неоответствии заявки претендента требованиям постановления о привлечении подрядных организаций.
Управление Федеральной антимонопольной службы Пермского края приняло решение о признании жалобы обоснованной и выдало Региональной службе по тарифам предписание о пересмотре заявки претендента.
В ходе рассмотрения жалоб обществ «Нью граунд», «Лифт трейд» и «Уралэлектрострой» РСТ не дожидаясь решения антимонопольного органа по собственной инициативе пересмотрела ранее принятые решения об отказе и включила данные подрядные организации в реестр квалифицированных подрядных организаций. По этой причине ранее поданные жалобы заявителями были отозваны, производство по жалобам прекращено.
Жалобы ещё двух подрядных организаций ООО «Спарта» и ООО «Гормостреконструкция» Пермское УФАС признало необоснованными. В них нарушений не нашлось.
«Только включенные в реестр организации имеют в дальнейшем право участвовать в конкурентных процедурах на право заключения договоров с Фондом капитального ремонта Пермского края. Это по сути первый этап допуска к торгам. По этой причине незаконный отказ хозсубъектам во включении в указанный реестр является административным нарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.7 ст. 7.32.4. КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей », - прокомментировал ситуацию Николай Хаснуллин, заместитель руководителя Пермского УФАС России.
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