УФАС нашло нарушения в действиях РСТ

Пермское УФАС России признало в действиях Региональной службы по тарифам Пермского края нарушения при проведении предварительного отбора подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В Пермское УФАС России обратились с жалобами на РСТ Пермского края подрядные организации, которых отказались включать в реестр квалифицированных подрядных организаций, дающий право в дальнейшем принимать участие в электронных аукционах на выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые организует Фонд капитального ремонта Пермского края.

По результатам рассмотрения жалобы ООО «УралАнтикорСтрой» были установлены нарушения в действиях Комиссии РСТ. Она незаконно приняла решение о неоответствии заявки претендента требованиям постановления о привлечении подрядных организаций.

Управление Федеральной антимонопольной службы Пермского края приняло решение о признании жалобы обоснованной и выдало Региональной службе по тарифам предписание о пересмотре заявки претендента.