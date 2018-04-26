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Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных управлений

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Пермское УФАС России заняло 8 строчку рейтинга результативности среди 84 территориальных органов ФАС России. В прошлом году Пермское управление заняло 10 место. Результаты ежегодного рейтинга накануне озвучили на пленарном заседании расширенной коллегии ФАС России, которое прошло в Крыму. Туда съехались представители всех региональных подразделений. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев лично вручил почетную грамоту руководителю Пермского УФАС Александру Плаксину за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства.

Лучшим делом Пермского УФАС за 2017 год было признано дело о выявлении картеля при проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства автомобильного обхода города Чусового. Предметом закупки являлось право заключения контракта на выполнение работ с начальной ценой около 2 миллиардов рублей. По расчётам Пермского УФАС, если бы сговор не был выявлен, потери краевого бюджета составили бы более 19 миллионов рублей.

     Первые три строчки рейтинга результативности заняли Московское областное, Красноярское и Татарстанское УФАС. При расчете итогового рейтинга учитывались комплексные показатели работы территориальных управлений. Такие, как количество решений, подтвержденных судами, сумма взысканных штрафов, прецедентные дела управления и другие.

ТОП-10 по итогам 2017 года

Московское областное УФАС России

1

Красноярское УФАС России

2

Татарстанское УФАС России

3

Хакасское УФАС России

4

Московское УФАС России

5

Калужское УФАС России

6

Чувашское УФАС России

7

Пермское УФАС России

8

Самарское УФАС России

9

Ульяновское УФАС России

10

     Расширенное заседание коллегии в этом году проходит с 23 по 27 апреля. На протяжении 4 дней руководители территориальных структур принимают участие в семинарах, мастер-классах, обмениваются опытом и обсуждают планы на ближайший год.

«Основное направление, которые мы обсуждаем в этом году – национальный план развития конкуренции, который подписал Президент России Владимир Путин в конце 2017-го года. Этот документ, кроме всего прочего, предусматривает напряженную работу по сокращению количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти ровно в 2 раза уже к 2020 году. Поэтому, в этом году мы усилим взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Это должен быть результат совместной работы» - рассказал  руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин.

Метки: в Пермском крае, В России, Власть

Опубликовано: 26.04.2018 в 14:45 в рубрике - Новости T7-inform

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