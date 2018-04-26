Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных управлений
Пермское УФАС России заняло 8 строчку рейтинга результативности среди 84 территориальных органов ФАС России. В прошлом году Пермское управление заняло 10 место. Результаты ежегодного рейтинга накануне озвучили на пленарном заседании расширенной коллегии ФАС России, которое прошло в Крыму. Туда съехались представители всех региональных подразделений. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев лично вручил почетную грамоту руководителю Пермского УФАС Александру Плаксину за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства.
Лучшим делом Пермского УФАС за 2017 год было признано дело о выявлении картеля при проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства автомобильного обхода города Чусового. Предметом закупки являлось право заключения контракта на выполнение работ с начальной ценой около 2 миллиардов рублей. По расчётам Пермского УФАС, если бы сговор не был выявлен, потери краевого бюджета составили бы более 19 миллионов рублей.
Первые три строчки рейтинга результативности заняли Московское областное, Красноярское и Татарстанское УФАС. При расчете итогового рейтинга учитывались комплексные показатели работы территориальных управлений. Такие, как количество решений, подтвержденных судами, сумма взысканных штрафов, прецедентные дела управления и другие.
ТОП-10 по итогам 2017 года
|
Московское областное УФАС России
|
1
|
Красноярское УФАС России
|
2
|
Татарстанское УФАС России
|
3
|
Хакасское УФАС России
|
4
|
Московское УФАС России
|
5
|
Калужское УФАС России
|
6
|
Чувашское УФАС России
|
7
|
Пермское УФАС России
|
8
|
Самарское УФАС России
|
9
|
Ульяновское УФАС России
|
10
Расширенное заседание коллегии в этом году проходит с 23 по 27 апреля. На протяжении 4 дней руководители территориальных структур принимают участие в семинарах, мастер-классах, обмениваются опытом и обсуждают планы на ближайший год.
«Основное направление, которые мы обсуждаем в этом году – национальный план развития конкуренции, который подписал Президент России Владимир Путин в конце 2017-го года. Этот документ, кроме всего прочего, предусматривает напряженную работу по сокращению количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти ровно в 2 раза уже к 2020 году. Поэтому, в этом году мы усилим взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Это должен быть результат совместной работы» - рассказал руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин.
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