Пермское УФАС вошло в десятку лучших территориальных управлений

Пермское УФАС России заняло 8 строчку рейтинга результативности среди 84 территориальных органов ФАС России. В прошлом году Пермское управление заняло 10 место. Результаты ежегодного рейтинга накануне озвучили на пленарном заседании расширенной коллегии ФАС России, которое прошло в Крыму. Туда съехались представители всех региональных подразделений. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев лично вручил почетную грамоту руководителю Пермского УФАС Александру Плаксину за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства.

Лучшим делом Пермского УФАС за 2017 год было признано дело о выявлении картеля при проведении электронного аукциона по выбору подрядчика для строительства автомобильного обхода города Чусового. Предметом закупки являлось право заключения контракта на выполнение работ с начальной ценой около 2 миллиардов рублей. По расчётам Пермского УФАС, если бы сговор не был выявлен, потери краевого бюджета составили бы более 19 миллионов рублей.

Первые три строчки рейтинга результативности заняли Московское областное, Красноярское и Татарстанское УФАС. При расчете итогового рейтинга учитывались комплексные показатели работы территориальных управлений. Такие, как количество решений, подтвержденных судами, сумма взысканных штрафов, прецедентные дела управления и другие.