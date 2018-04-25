Внимание: ремонтные работы на телевизионной башне
Внимание! В связи с производством ремонтных работ на телевизионной башне в Перми 27 апреля не будет ЭФИРНОЙ трансляции программ на ТК «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» с 9:00 до 17:00. На РК «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» с 9:00 до 9:30 и с 17:00 до 17:30. Трансляция в других городах края и в кабельных сетях в Перми прерываться не будет.
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